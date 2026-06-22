Herido grave un conductor en Gran Canaria tras un accidente alertado por el sistema 'eCall'

Un hombre de 55 años ha resultado herido de gravedad este domingo tras sufrir una salida de la carretera cuando circulaba por el municipio grancanario de Mogán. El siniestro se produjo en torno a las 16:30 horas en la rotonda de acceso a la zona turística de Taurito desde la autovía GC-1, una de las principales arterias de comunicación de la isla que soporta a diario un denso volumen de tráfico, especialmente durante los fines de semana, al conectar la capital con los distintos núcleos hoteleros del sur.

El aviso a los servicios de auxilio no se produjo a través de una vía convencional, sino gracias al sistema tecnológico conocido como eCall. Este mecanismo, integrado de serie en el vehículo del siniestrado, detectó el violento impacto y realizó automáticamente la comunicación de emergencia con el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias. Cabe recordar que este sistema de llamada es obligatorio en todos los modelos de automóviles y furgonetas de nueva homologación en la Unión Europea desde el año 2018. Su función principal consiste en reducir los tiempos de respuesta de los equipos de rescate, un factor determinante en percances donde cada minuto es crucial para la supervivencia de los afectados.

Hasta el lugar del suceso se desplazaron efectivos de los bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria. Una vez allí, los profesionales procedieron a asegurar el automóvil y ejecutaron las maniobras pertinentes para liberar al conductor, que había quedado atrapado en el interior del habitáculo a consecuencia del choque.

Simultáneamente, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) prestó la primera asistencia médica en el terreno. Tras lograr estabilizar al paciente, que presentaba politraumatismos y lesiones de carácter grave, los sanitarios determinaron la necesidad de una evacuación aérea. Por ello, se movilizó un helicóptero medicalizado que se encargó de su traslado al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, donde quedó ingresado bajo estricta observación facultativa para recibir el tratamiento clínico adecuado a la gravedad de sus heridas.

El operativo desplegado en la autovía contó también con el valioso apoyo logístico de las agrupaciones locales de Protección Civil, quienes colaboraron activamente con el resto de los recursos movilizados para asegurar el perímetro y evitar males mayores. Por su parte, los agentes de la Guardia Civil asumieron la instrucción de las correspondientes diligencias y elaboraron el atestado policial destinado a esclarecer las causas exactas que provocaron este grave incidente de tráfico en el archipiélago.