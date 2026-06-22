Las hipotecas vuelven a crecer en Canarias y duplican la media de España

El mercado inmobiliario canario recupera el pulso financiero

La demanda de propiedad privada en el archipiélago vuelve a dar muestras de una notable solidez estructural. El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en Canarias registró un incremento del 4,9% en abril en comparación con el mismo mes del año anterior. Con este repunte, reflejado en los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el mercado insular abandona el terreno negativo y consolida un total de 1.308 operaciones en un solo mes.

La evolución del sector en las islas cobra especial relevancia al contrastarla con el comportamiento del conjunto del Estado. Mientras que la media nacional anotó una modesta subida del 2,32%, el dinamismo de los compradores en Canarias duplicó la media del país.

Mayor valor frente a la inflación

El aspecto más revelador de la estadística es el volumen de financiación movilizado por las entidades financieras, reflejo de la confianza en el valor del territorio insular. En abril se prestaron 197,38 millones de euros exclusivamente para la constitución de hipotecas sobre viviendas en la Comunidad Autónoma. Esta cifra representa un espectacular incremento del 24,52% en el capital prestado respecto al ejercicio anterior.

Si bien la comparativa mensual muestra un ajuste coyuntural respecto a marzo, con un retroceso del 7,1% en operaciones y del 11,7% en capital, la tendencia interanual certifica la salud financiera del sector. Atendiendo al cómputo global de fincas, las notarías del archipiélago formalizaron 1.806 hipotecas por un desembolso conjunto de 256,81 millones de euros, de las cuales la inmensa mayoría —1.780— correspondió a fincas urbanas, consolidando a la vivienda como el destino prioritario del ahorro y la inversión.

La propiedad como refugio ante la inseguridad del alquiler

Frente al marco político que busca desincentivar la libre contratación y la inversión inmobiliaria, el comportamiento de los usuarios económicos demuestra que la propiedad sigue siendo el valor refugio por excelencia. Además de las nuevas firmas, la actividad del mercado se tradujo en 645 modificaciones de condiciones contractuales, incluyendo 223 novaciones, lo que evidencia la búsqueda activa de los ciudadanos por adaptar sus finanzas a los tipos de interés de mercado sin recurrir a la tutela estatal.

La madurez del mercado canario se observa igualmente en el volumen de desapalancamiento. Durante el mismo periodo se cancelaron 2.365 préstamos sobre fincas en las islas, de las cuales 1.568 correspondieron de forma íntegra a viviendas. Este saneamiento de los balances familiares demuestra que el tejido social de Canarias no sufre una crisis de solvencia, sino que avanza hacia la capitalización de sus recursos siempre que las normativas autonómicas y estatales no estrangulen la libertad de comercio y la seguridad jurídica del sector productivo.