El tejido empresarial canario neutraliza el fantasma de los ERE

Las cifras oficiales vuelven a evidenciar la capacidad de resistencia del sector privado en el archipiélago. Canarias se ha posicionado como la comunidad autónoma con el mayor descenso de trabajadores afectados por Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) durante el mes de abril, registrando una caída del 82,8% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Los datos provisionales del Ministerio de Trabajo sitúan el número total de empleados damnificados en apenas 301 personas, una cifra marginal que contrasta con el escenario de vulnerabilidad estructural que suele dibujar el relato oficialista.

El desplome de estos procedimientos administrativos supone que 1.452 trabajadores lograron sortear la parálisis laboral en las islas respecto a los registros del ejercicio previo. Esta evolución demuestra que, a pesar del entorno de asfixia fiscal y regulatoria que soportan las empresas, la flexibilidad y la fortaleza del mercado libre insular continúan actuando como el principal dique de contención frente al desempleo.



Radiografía del empleo: Flexibilidad frente a la quiebra

El desglose de la estadística interna revela cómo las empresas canarias priorizan los mecanismos de adaptación interna antes que la destrucción definitiva de los puestos de trabajo. De los 301 afectados en la región, 88 trabajadores sufrieron un despido colectivo, lo que supone una reducción del 52,4%. 209 empleados experimentaron una suspensión de contrato, un retroceso del 86,6%. 4 personas vieron reducida su jornada laboral, contrayéndose este indicador un 66,7%.

Estas cifras confirman que las mercantiles prefieren mantener el vínculo laboral y las estructuras productivas a la espera de un marco normativo más favorable, desmintiendo las tesis decrecentistas que auguran un colapso inminente de las actividades productivas en el entorno insular. Mientras la media nacional redujo el impacto de los ERE en un modesto 23,1% (afectando a 7.612 personas), la economía canaria avanzó a un ritmo cuatro veces superior, consolidando la seguridad del mercado laboral regional de manera autónoma.



La brecha sectorial y el castigo a la construcción

El análisis a escala estatal evidencia una preocupante tendencia que afecta a la inversión y a la propiedad. La estadística ministerial constata que los trabajadores afectados por ERE disminuyeron en todos los sectores económicos excepto en la construcción, donde prácticamente se duplicaron hasta alcanzar los 554 empleados. En el ámbito de los despidos colectivos, el sector constructor experimentó un repunte alarmante al multiplicarse por más de cuatro a nivel nacional, sumando 490 damnificados.

Este repunte del desempleo en la construcción destapa los efectos nocivos de la sobrerregulación, la inseguridad jurídica en materia de suelo y el encarecimiento de los costes de producción derivados de las políticas gubernamentales. Por contra, el sector servicios, el principal motor de la riqueza en el archipiélago, demostró su rol estabilizador con un descenso del 35,9% en el número de afectados en el cómputo global. Canarias demuestra que la receta para la estabilidad laboral no requiere de un mayor control público ni de subsidios coyunturales, sino de mantener la confianza del tejido empresarial que sostiene la autonomía de las familias en las islas.