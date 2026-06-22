Más privilegios al funcionario y control ideológico, la letra pequeña de la Ley de Municipios Turísticos

El Parlamento autonómico avanza en la intervención del motor económico de las islas con el visto bueno al dictamen de la nueva Ley de Municipios Turísticos de Canarias. El texto, que encara su recta final en el Pleno con el único desmarque de Vox, establece un rígido examen burocrático de cuotas hoteleras e informes obligatorios para autorizar el reparto de fondos públicos, supeditando la financiación de los ayuntamientos del archipiélago al cumplimiento de las directrices ideológicas y de control del Gobierno regional.

El filtro de las cuotas y los informes obligatorios



La nueva Ley de Municipios Turísticos de Canarias es, básicamente, un sistema de etiquetas creado para decidir qué pueblos reciben más dinero público y cuáles no. La idea sobre el papel es simple: como las zonas del sur de las islas reciben millones de visitantes al año, sus ayuntamientos gastan mucho más en limpiar las calles, recoger la basura o pagar policías, por lo que el Parlamento ha diseñado un examen con condiciones muy estrictas —como tener un número mínimo de hoteles de lujo o que los turistas multipliquen por cinco a los vecinos— para otorgarles el título oficial de ‘municipio de excelencia’.

Privilegios funcionariales y peaje ideológico

El problema real de este mecanismo es que, en lugar de dar el dinero directamente a las zonas que lo necesitan, la ley obliga a los ayuntamientos a pasar por un embudo burocrático. Para conseguir los fondos, los alcaldes tienen que encargar informes obligatorios a las Universidades Públicas y adaptar todas sus normativas locales a las directrices de género y sostenibilidad climática que se dictan desde los despachos de los ministerios regionales, restando libertad a los municipios y convirtiendo el éxito turístico en una excusa para aumentar el control político.

Lo único positivo de la norma es que, por fin, el poder legislativo reconoce de forma oficial un problema histórico del archipiélago: la infrafinanciación de los servicios básicos en las zonas motor de nuestra economía. Al asumir que un ayuntamiento no puede atender a 300.000 personas al año con el presupuesto asignado para apenas 50.000 residentes empadronados, se abre la puerta a que se destinen recursos específicos para evitar el colapso de las infraestructuras de agua, limpieza y seguridad que sufren tanto los visitantes como los propios residentes de las islas.

Sin embargo, el primer gran defecto de esta receta es el aumento del gasto político innecesario. La ley fomenta la creación de nuevas estructuras, concejalías y direcciones generales para gestionar el nuevo estatus de excelencia, lo que significa que el dinero extra que llegue a los municipios se quedará en los despachos de los nuevos cargos públicos en lugar de traducirse en una bajada de impuestos para el comerciante local o el ciudadano de a pie.

En segundo lugar, la norma introduce una tutela injustificada de la burocracia académica. Que la condición turística de Adeje, San Bartolomé de Tirajana o Pájara dependa del visto bueno y el informe obligatorio de un comité de las Universidades Públicas demuestra un afán de control absurdo; la realidad económica la marcan las empresas y los trabajadores del sector, no los despachos universitarios dependientes de las subvenciones del Gobierno regional.

A esto se suma el peaje ideológico que los ayuntamientos se ven obligados a pagar. Para acceder a la financiación, los municipios deben supeditar obligatoriamente sus planes de urbanismo, vivienda, movilidad y gestión del agua a los postulados de la agenda climática y de género, limitando la capacidad de los gestores locales para buscar soluciones eficientes, ágiles y adaptadas a las demandas reales del mercado y de sus vecinos.

Por si fuera poco, la ley crea privilegios injustos dentro de la propia administración local mediante la cláusula de consolidación per saltum. Este mecanismo permite a los funcionarios de carrera de estos municipios blindar sus sueldos y ascender de nivel en sólo dos años, ensanchando la brecha con el trabajador de la hostelería que, con su esfuerzo diario en el sector privado, es quien realmente sostiene el sistema con sus impuestos.

Finalmente, el texto se utiliza como una coartada política para apuntalar la tesis del ‘agotamiento del modelo’. Al culpar al volumen de visitantes de la saturación de los servicios públicos, las fuerzas mayoritarias del Parlamento evitan asumir su propia responsabilidad en la gestión de las infraestructuras básicas, transformando el éxito de nuestra principal industria en un problema que supuestamente exige más intervención del Estado.

Una alternativa técnica frente al control político

La mejor forma de resolver esto sin caer en la maraña burocrática autonómica sería modificar de forma directa la Ley de Haciendas Locales mediante una ventanilla única de transferencias del bloque del REF. El Gobierno regional debería ingresar de manera automática un porcentaje fijo de la recaudación del IGIC turístico a cada ayuntamiento basándose estrictamente en el indicador objetivo del INE de pernoctaciones mensuales, eliminando así los exámenes políticos, las cuotas de hoteles de cinco estrellas y los informes universitarios para que cada alcalde reciba el dinero que le corresponde por ley y lo gestione con total autonomía.