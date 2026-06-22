Rubén de la Barrera, un entrenador para reactivar el proyecto de la UD Las PalmaS

La UD Las Palmas ha apostado por Rubén de la Barrera para encabezar su nuevo proyecto deportivo. El técnico gallego será el encargado de tomar el relevo en el banquillo amarillo en una decisión que confirma la voluntad del club de dar un giro de timón tras una temporada en la que, una vez más, el objetivo del ascenso se quedó en el camino.

La elección no es casual. De la Barrera representa un perfil de entrenador joven, ambicioso y con experiencia suficiente como para asumir proyectos exigentes, aunque todavía con un recorrido que genera debate en algunos sectores del fútbol español. Su llegada refleja también la intención del club de no caer en la inercia de soluciones conservadoras, sino de apostar por un modelo más dinámico y de propuesta futbolística.

Un técnico con recorrido, pero todavía por consolidar

El entrenador coruñés ha construido su reputación a base de proyectos en distintos contextos, tanto en España como en el extranjero. Su ascenso con la Cultural Leonesa y el logrado posteriormente con el Albacete son credenciales importantes, pero su trayectoria también ha estado marcada por etapas de inestabilidad, algo habitual en técnicos de su perfil.

Esa dualidad —ambición y falta de continuidad prolongada en la élite— es precisamente lo que convierte su nombramiento en una apuesta. No es un técnico de garantías absolutas, pero tampoco una solución de perfil bajo. Es, en esencia, una decisión de riesgo controlado.

Las Palmas vuelve a apostar por reconstruirse

El club amarillo sigue atrapado en un escenario recurrente: proyectos que ilusionan, plantillas competitivas y, sin embargo, un desenlace que no termina de concretarse en forma de ascenso. En ese contexto, la llegada de De la Barrera debe interpretarse como un nuevo intento de sacudir el proyecto desde el banquillo.

El reto no es menor. La exigencia en la categoría no perdona y Las Palmas parte, cada temporada, con la obligación tácita de pelear por todo. El margen de error es mínimo y el impacto del entrenador será inmediato, tanto en la construcción de la plantilla como en la identidad del equipo.

Un proyecto que empieza con presión desde el primer día

De la Barrera no llega a un entorno neutro. Llega a un club con historia reciente de frustraciones y con una afición acostumbrada a aspirar a más. Eso convierte su margen de maniobra en algo especialmente delicado: deberá convencer rápido, sumar resultados desde el inicio y dotar al equipo de una identidad reconocible.

La apuesta está hecha. Ahora, como siempre en el fútbol, será el césped quien dictamine si se trató de un acierto o de otro intento más dentro del ciclo interminable de reconstrucciones en la UD Las Palmas.