Santa Cruz arranca su mayor transformación urbana con un plan de 127 millones hasta 2030

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha puesto en marcha el que presenta como el mayor plan de transformación urbana de su historia reciente. Bajo el nombre de Impulso Urbano, el Consistorio proyecta la mejora de más de un centenar de calles al año hasta 2030, en una estrategia que aspira a cambiar de forma progresiva la fisonomía de la capital.

La iniciativa no es menor ni en alcance ni en inversión: solo la primera fase, ya en ejecución, moviliza más de 22 millones de euros y se prolongará hasta finales de 2027. En conjunto, el plan supera los 127 millones, una cifra que refleja la magnitud de una apuesta que el gobierno municipal vende como estructural y no puntual.

Un modelo de ciudad basado en la intervención continua

AYUNTAMIENTO SANTA CRUZ DE TENERIFE

Desde el Ayuntamiento se insiste en que no se trata de un proyecto aislado, sino de la consolidación de una línea de trabajo que ya venía aplicándose en los últimos años. De hecho, el Consistorio asegura haber ejecutado más de 550 actuaciones desde mayo de 2023, con una inversión acumulada de 13,8 millones de euros en asfaltado y mejora de vías.

Sin embargo, el salto cualitativo ahora está en la planificación a medio y largo plazo, con un sistema de gestión que busca agilizar trámites y permitir intervenciones más constantes en todos los distritos de la ciudad.

Una apuesta con lectura política evidente

El alcalde, José Manuel Bermúdez, ha defendido el plan como una respuesta a una "demanda histórica" de los vecinos y como prueba de una planificación seria del actual mandato. Más allá del mensaje institucional, el proyecto también funciona como una declaración política: la idea de que la transformación de la ciudad no puede depender de actuaciones aisladas, sino de una estrategia sostenida en el tiempo.

En la misma línea, el área de Servicios Públicos sostiene que el nuevo acuerdo marco permitirá actuar con mayor rapidez y eficacia, reduciendo los tiempos de respuesta y asegurando financiación estable para futuras intervenciones.

Calles principales y barrios, en el foco de la primera fase

La primera fase del programa incluye actuaciones en más de un centenar de calles repartidas por los cinco distritos del municipio. Entre ellas figuran algunas de las principales arterias de la capital, como la avenida Benito Pérez Armas, Francisco La Roche, San Sebastián o Islas Canarias, junto a numerosas vías de barrios donde la intervención se considera prioritaria.

El objetivo declarado es claro: mejorar la seguridad vial, la accesibilidad y la movilidad urbana, al tiempo que se refuerza la calidad del espacio público en toda la ciudad.

Un proyecto de largo recorrido aún por medir en resultados

El plan Impulso Urbano se proyecta hasta 2030 y aspira a convertirse en una herramienta estable de transformación urbana. Su verdadero impacto, sin embargo, dependerá de la capacidad de ejecución real y de si logra mantener el ritmo inversor prometido en el tiempo, algo que suele marcar la diferencia entre los grandes planes urbanísticos y su traducción efectiva en la calle.

Por ahora, Santa Cruz se sitúa ante un proyecto de gran escala que busca cambiar el modelo de intervención urbana de forma permanente. La ambición está sobre la mesa; la ejecución, como siempre, será la prueba decisiva.