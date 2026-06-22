Santa Cruz refuerza las ayudas sociales para acelerar la atención a familias vulnerables

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha puesto en marcha un dispositivo extraordinario de refuerzo para agilizar la gestión de las Prestaciones Económicas de Asistencia Social (PEAS), con el objetivo de reducir los tiempos de tramitación y ofrecer una respuesta más rápida a las familias en situación de vulnerabilidad.

La medida, impulsada desde el área de Políticas Sociales, comenzará a aplicarse este martes 23 de junio y busca reforzar la capacidad administrativa del sistema municipal de ayudas sociales, uno de los más amplios de la historia reciente del municipio.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, destacó que este refuerzo "demuestra el compromiso del Ayuntamiento con las personas que más apoyo necesitan", subrayando que el objetivo es agilizar la respuesta municipal para que las ayudas lleguen con mayor rapidez a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

"Santa Cruz cuenta actualmente con el sistema municipal de ayudas sociales más amplio de su historia y debemos seguir mejorando su capacidad de gestión para ofrecer una atención cada vez más eficaz y cercana", añadió el regidor.

Por su parte, la concejala de Políticas Sociales, Charín González, explicó que el dispositivo responde al elevado volumen de expedientes que gestiona el área y a la necesidad de mejorar los tiempos de respuesta. "Este refuerzo permitirá incrementar los recursos disponibles y avanzar en la resolución de expedientes pendientes", señaló.

González recordó además que detrás de cada solicitud "hay una necesidad real", y destacó que en 2025 el sistema PEAS permitió gestionar más de 75.000 ayudas destinadas a familias y personas en situación de vulnerabilidad.

Dos equipos de refuerzo y seguimiento semanal

El dispositivo estará integrado por dos equipos: uno de auxiliares administrativos encargado de la gestión de prestaciones y otro de personal administrativo y gestores que reforzarán las distintas fases de tramitación y fiscalización de expedientes.

El plan contempla servicios extraordinarios de hasta tres días semanales por persona, con jornadas de hasta tres horas diarias, en modalidad presencial y teletrabajo.

Además, se han establecido indicadores de productividad que fijan una previsión mínima de cuatro expedientes gestionados por hora y entre seis y ocho expedientes fiscalizados en el mismo periodo, con el objetivo de incrementar la capacidad de respuesta del servicio.

El Ayuntamiento realizará un seguimiento semanal del funcionamiento del dispositivo para evaluar resultados e introducir mejoras si fuera necesario. El refuerzo tendrá inicialmente vigencia hasta el 31 de julio, aunque su continuidad en agosto y septiembre dependerá de la evaluación de su impacto.

Reorganización administrativa y nueva ordenanza PEAS

Este plan de choque se enmarca en el proceso de integración del área de Políticas Sociales en la estructura del Ayuntamiento tras la desaparición del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) como organismo autónomo a comienzos de año. Esta reorganización ha implicado la adaptación de procedimientos y sistemas de gestión, ahora reforzados con estas medidas extraordinarias.

Paralelamente, el Consistorio recuerda que el Pleno municipal aprobó en abril la nueva ordenanza reguladora de las PEAS, que actualiza el sistema de ayudas sociales e incorpora una nueva prestación vinculada al servicio de ayuda a domicilio para personas en situación de dependencia o vulnerabilidad.

Esta prestación permitirá financiar hasta 60 horas mensuales de servicio de ayuda a domicilio y contará con una cuantía máxima anual de 15.674,40 euros por unidad familiar, con el objetivo de favorecer la permanencia en el entorno habitual y apoyar a las familias cuidadoras.

Más de 14,8 millones en ayudas sociales en 2025

El Ayuntamiento subraya que el sistema PEAS alcanzó en 2025 su mayor inversión histórica, con más de 14,8 millones de euros destinados a ayudas sociales. Las principales partidas correspondieron a alimentación y subsistencia, con más de 8,9 millones de euros, y a ayudas de vivienda y alquiler, que rozaron los 4 millones.

Con este refuerzo administrativo, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife busca consolidar un modelo de atención social más ágil, eficiente y adaptado a las necesidades actuales de la población.