Tarjetas de 400 euros para la generación del 2008, así llega el Bono Cultural a Canarias

El Ministerio de Cultura ha iniciado la quinta edición del Bono Cultural Joven. La convocatoria actual se dirige a los ciudadanos nacidos en el año 2008, un colectivo que en el archipiélago cuenta con 24.579 beneficiarios potenciales, según los registros del Instituto Nacional de Estadística. Por provincias, la distribución poblacional asigna 12.746 interesados en Las Palmas y 11.833 en Santa Cruz de Tenerife.

La partida presupuestaria del programa asciende a 170 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado prorrogados. Los solicitantes que cumplan la mayoría de edad durante el presente ejercicio disponen de un plazo que expira el 31 de octubre para tramitar la petición de forma telemática. Para completar el proceso, resulta preceptivo contar con herramientas de identificación digital, tales como el sistema Cl@ve o el certificado digital.

El subsidio, instrumentado mediante una tarjeta de prepago física o virtual, ofrece dos modalidades de uso. La primera opción permite concentrar la totalidad de los 400 euros en una sola categoría, que engloba cursos, talleres, instrumentos o material artístico. La segunda alternativa segmenta el gasto en tres bloques específicos: un máximo de 200 euros para artes en vivo y bienes culturales, hasta 100 euros para productos en soporte físico como libros o discos, y un límite de 100 euros para consumo digital o suscripciones en línea.

La red comercial del programa integra cerca de 4.000 entidades en el territorio nacional, de las cuales 142 establecimientos operan en Canarias. Los jóvenes disponen de un año de margen, a contar desde la concesión, para ejecutar los fondos en dichos comercios adheridos. Asimismo, el departamento gubernamental ha suscrito una colaboración con la Plataforma del Tercer Sector para facilitar la tramitación del expediente entre la población vulnerable.