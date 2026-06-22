Tenerife consolida su servicio pionero de atención domiciliaria para enfermos de ELA

El Cabildo de Tenerife, a través del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS), y la asociación TeidELA han logrado afianzar el Servicio de Atención Domiciliaria Especializada para pacientes de ELA en Tenerife (Sadela). Se trata de una iniciativa pionera orientada a ofrecer un respaldo integral a las personas diagnosticadas de Esclerosis Lateral Amiotrófica y a sus familiares en su propio hogar. Este recurso cerró el ejercicio prestando asistencia directa a 44 personas en la isla.

La consejera de Acción Social, Águeda Fumero, junto al presidente de TeidELA, Marcelino Martín, y un paciente afectado por la patología, presentaron recientemente el balance de un proyecto nacido en 2023. Esta herramienta se ha erigido en un recurso de referencia a nivel insular, ya que proporciona un apoyo especializado que se adapta a las diferentes etapas de la enfermedad. El objetivo fundamental consiste en preservar en la medida de lo posible la autonomía y el bienestar físico y emocional de los enfermos.

Fumero destacó que este proyecto demuestra el firme compromiso de la Administración insular frente a una dolencia sumamente cruel que altera de forma drástica la dinámica de las familias. A lo largo del año, Sadela amplió su cobertura poblacional y territorial mediante la incorporación de nuevos profesionales. Las cifras reflejan la magnitud del esfuerzo: se realizaron 4.181 intervenciones y se impartieron más de 6.400 horas de atención de manera directa en los propios domicilios.

Atención integral

Por su parte, el responsable de la asociación TeidELA incidió en que el nacimiento de la organización buscaba combatir la invisibilidad de esta grave enfermedad y luchar incansablemente por la dignidad de quienes la padecen. Martín remarcó que la labor conjunta de las entidades trasciende lo puramente asistencial, aliviando de forma efectiva las enormes cargas familiares y logrando que los hogares dispongan de tiempo para el descanso emocional y vital.

Dado que la dolencia provoca una pérdida progresiva de funciones corporales como la movilidad, la deglución o la respiración, el espacio doméstico se convierte en el epicentro de los cuidados. Por ello, el modelo diseñado es plenamente interdisciplinar. El sistema integra ayuda a domicilio, fisioterapia respiratoria, logopedia, enfermería y, por primera vez de forma estructurada, terapia ocupacional.

Esta última disciplina, incorporada como principal novedad organizativa, ha permitido impartir más de un centenar de sesiones a diez afectados, logrando adaptar los espacios físicos y preservar las habilidades motoras. En paralelo, la asistencia psicológica y la logopedia resultaron determinantes para mitigar el impacto emocional y conservar las capacidades comunicativas del enfermo, mientras que el servicio de ayuda a domicilio garantizó el soporte imprescindible en las rutinas de alimentación e higiene personal.

Atención sociosanitaria

El abordaje sociosanitario de este plan no se limita al personal propio de la iniciativa, sino que fomenta una intensa red de trabajo con entidades externas. En este sentido, sobresale la fluida coordinación con la Fundación la Caixa, gestionada operativamente a través de Cruz Roja, así como con la unidad tecnológica de Sinpromi, encargada de facilitar modernos sistemas de comunicación aumentativa a pacientes que sufren dificultades severas de expresión.

La evaluación del proyecto roza el 92 por ciento de satisfacción general entre los usuarios encuestados. Teniendo en cuenta que en Tenerife se estima la existencia de entre 65 y 70 afectados, el propósito del Cabildo es seguir expandiendo la capacidad y el alcance de esta red. De cara al futuro a medio plazo, la Administración se marca como prioridad irrevocable mantener una atención especializada y cercana que dignifique las condiciones de vida de todas las familias tinerfeñas afectadas.