Torres desata la guerra total en Tenerife tras humillar al Ayuntamiento por el monumento a Franco

La tensión política en Canarias ha saltado por los aires. En lo que ya se califica como un ataque directo al municipalismo, el ministro Ángel Víctor Torres ha decidido intervenir de manera unilateral en el conflicto del monumento a Franco de Santa Cruz de Tenerife. Lejos de buscar el consenso o respetar los tiempos del consistorio, el Ejecutivo central ha optado por la vía de la imposición más absoluta, propia del socialismo.

La humillación de un ministro canario a Tenerife

El ministro no ha tenido reparos en propinar un despectivo aviso público al Ayuntamiento tinerfeño, advirtiendo con total prepotencia que la ley no se negocia y que la polémica escultura no se salvará mediante "vías políticas". Con esta declaración de guerra, Ángel Víctor Torres anula por completo la capacidad de decisión de las instituciones isleñas, tratándolas como meras sucursales sumisas a sus dictados.

Torres impone su ley y pisotea el diálogo

Esta maniobra autoritaria ha desatado una ola de indignación. Lo que para el Ayuntamiento era un proceso de debate y análisis, el Ministerio lo ha zanjado con un golpe de mesa que dinamita cualquier puente de diálogo. Al vetar cualquier acuerdo, Torres no solo busca colgarse una medalla ideológica a costa de Tenerife, sino que demuestra un profundo desprecio por el sentir de los propios ciudadanos.