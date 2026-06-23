El Consejo de Gobierno de Canarias ha desbloqueado la oferta de la educación superior en las islas. A propuesta de la Consejería de Universidades, el Ejecutivo regional ha validado tres medidas que modernizan los títulos oficiales, adaptando las aulas universitarias a las necesidades de crecimiento de las familias y los profesionales del archipiélago.

La Administración autonómica ha otorgado la autorización al Programa de Doctorado en Economía y Sociedad de la Universidad de La Laguna. Esta decisión incorpora los estudios de tercer ciclo a la oferta de la institución tinerfeña, abriendo las puertas a investigadores que buscan descifrar los desafíos financieros reales de la región. La formación de doctores en esta materia resulta clave para dotar a las islas de analistas capaces de diseñar estrategias frente a la inflación, la fiscalidad insular y las trabas que frenan la creación de empresas.

El nombre del programa genera ciertos recelos en el ámbito analítico, puesto que el término sociedad suele arrastrar cargas doctrinales vinculadas a la izquierda colectivista. Habrá que comprobar en la práctica si las tesis resultantes priorizan el rigor científico o si caen en la retórica intervencionista habitual.

En paralelo, las instituciones avanzan en eficiencia. El Ejecutivo ha decretado la supresión del Máster Universitario en Gestión del Patrimonio Artístico y Arquitectónico, Museos y Mercado del Arte, programa que gestionaban de forma conjunta la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Universidad de Santiago de Compostela. La medida elimina una oferta desconectada del tejido productivo, liberando recursos públicos que gravaban al contribuyente.

Por su parte, los ciudadanos amplían su catálogo formativo en respuesta a las demandas reales del mercado laboral. El encuentro ha servido para ratificar la implantación del Grado en Odontología por la Universidad del Atlántico Medio. La institución privada suma este título a su oferta tras completar los requisitos exigidos por el marco normativo, garantizando nuevas oportunidades de futuro sin coste para las arcas públicas.