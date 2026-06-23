Canarias tramitará la dependencia en un mes para liberar 500 camas con pacientes dados de alta

La Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias está desarrollando un nuevo protocolo de coordinación sociosanitaria. Su objetivo principal es detectar a aquellos enfermos que ya cuentan con el aval médico para abandonar el recinto clínico pero que carecen de una alternativa segura de cuidados, para así agilizar su situación y otorgarles el reconocimiento institucional en un plazo máximo de treinta días.

La consejera del ramo, Candelaria Delgado, ha explicado durante una sesión plenaria en el Parlamento autonómico la vital importancia de este plan. Estos usuarios, que en la práctica no pueden regresar a sus hogares por falta de apoyo familiar o de infraestructuras adecuadas, generan un importante embudo en la sanidad de las islas y comprometen la capacidad de ingresos de los complejos.

"Es fundamental porque, muchas veces, el problema no solo es la asistencia de una cama hospitalaria ocupada, sino la ausencia de un título administrativo que permita el reconocimiento de sus derechos", ha aseverado Delgado. Con esta iniciativa, el Ejecutivo pretende dar una respuesta burocrática ágil y dotar del recurso exacto que precisa cada individuo para garantizar su bienestar.

Coordinación sociosanitaria

Para lograr el éxito de esta medida, la consejera ha insistido en la necesidad de mantener una estrecha labor conjunta. Así, ha destacado la fluida relación existente entre su departamento, el Servicio Canario de Salud y los diferentes Cabildos insulares. El propósito es hallar la asistencia idónea para cada perfil sociosanitario, dado que las necesidades varían de forma considerable.

En este sentido, ha detallado que hay ciudadanos que requieren atención en un centro especializado, pero no constituyen la totalidad de los casos. Otras muchas personas precisan apoyos de gran intensidad en su propio domicilio, mientras que un tercer grupo necesita un espacio de transición hasta que logren superar sus dolencias físicas de forma definitiva. A todo ello se suman los expedientes que presentan una problemática social paralela que exige de intervención profesional.

Las declaraciones de la titular de Bienestar Social se han producido en respuesta a una interpelación formulada por el diputado Casimiro Curbelo, representante de la Agrupación Socialista Gomera (ASG). El dirigente político ha inquirido a la responsable del área sobre los avances registrados por el Ejecutivo para ofrecer una solución digna a estos ciudadanos que permanecen atrapados en el sistema pese a estar curados de su patología principal.

Crisis asistencial

Curbelo ha alertado de la enorme presión que sufre el archipiélago debido al fuerte aumento demográfico. "Hemos crecido en más de 570.000 nuevos ciudadanos, que consumen sanidad y recursos y debemos resolverlo antes de que concluya la legislatura", ha señalado el legislador. Esta explosión poblacional obliga, a su juicio, a redimensionar la red de asistencia pública.

Finalmente, el portavoz ha recordado las preocupantes cifras que maneja la administración. En la actualidad, hay más de medio millar de plazas bloqueadas en la comunidad autónoma. "Hay más de 500 camas hospitalarias ocupadas por pacientes sociosanitarios que tienen el alta médica y ya ellos no requieren ser tratados en centros tan específicos", ha lamentado. Por ello, ha urgido a tomar decisiones para evitar que la situación actual resienta aún más el sistema de salud canario.