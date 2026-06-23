Clavijo acorrala a Sánchez y pide elecciones tras la condena de cárcel a Ábalos y Koldo

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha reaccionado con máxima dureza este lunes tras conocerse la histórica sentencia del Tribunal Supremo que condena al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, a 24 años de prisión, y a su exasesor, Koldo García, a otros 19 años de cárcel por la trama de corrupción en la compra de mascarillas durante los peores meses de la pandemia. Ante la gravedad absoluta de los hechos, Clavijo ha emplazado directamente al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, a asumir responsabilidades políticas inmediatas.

Un Ejecutivo acorralado por la corrupción

El jefe del Ejecutivo autonómico ha manifestado su absoluto respeto a la resolución del Alto Tribunal, pero ha subrayado que un escándalo de estas dimensiones dinamita la credibilidad del Gobierno de España. Para Clavijo, la salud de la democracia depende de una estricta separación de poderes y de que las sentencias judiciales tengan consecuencias políticas fulminantes en el seno del Consejo de Ministros.

En este sentido, el líder nacionalista ha afirmado con contundencia que si el Gobierno de Sánchez se encuentra paralizado, es incapaz de sacar adelante los asuntos de Estado o carece de una mayoría parlamentaria solvente que lo sostenga sin estar bajo el chantaje constante, la única salida digna es devolver la palabra a los ciudadanos de forma inmediata.

Exigencia de elecciones generales

Clavijo ha remarcado que la postura de Coalición Canaria es clara y firme: Pedro Sánchez debe elegir entre someterse a una cuestión de confianza en el Congreso de los Diputados o decretar la disolución de las Cortes para convocar elecciones generales. Aunque ha matizado que la prerrogativa legal para dar este paso está exclusivamente en manos de Sánchez, el presidente canario ha insistido en que el país no puede seguir gobernado por un partido cercado por las condenas de prisión de quienes fueron el núcleo duro de su gestión.