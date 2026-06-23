Clavijo cuestiona el nuevo plan migratorio europeo mientras exige a Sánchez que reaccione en Canarias

La persistente presión migratoria que soporta el archipiélago sigue marcando la agenda política y evidenciando la complejidad de su gestión. En su reciente gira por Sudamérica, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha manifestado su rechazo ante el nuevo Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea. El líder nacionalista ha calificado de "fracaso" global una normativa comunitaria ya en vigor, centrando su crítica en el aumento de los plazos de retención y la "burocratización" del proceso, unas declaraciones que se alejan de la necesidad de aplicar un control fronterizo riguroso y efectivo en las islas.

Sin embargo, esta postura crítica hacia las directrices de Bruselas contrasta con la llamada de auxilio que el propio Clavijo dirige hacia Madrid. Una contradicción que refleja la encrucijada en la que se encuentra el Ejecutivo regional, mientras se busca compaginar la diplomacia humanitaria con la exigencia de medidas contundentes ante un problema que desborda los recursos locales.

La falta de coordinación de Moncloa agrava el escenario

Donde el diagnóstico de la situación es unánime es en la denuncia del abandono por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Canarias ha tenido que trasladar formalmente su malestar a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, debido a la total ausencia de diálogo y planificación por parte del Ejecutivo central para coordinar la aplicación del pacto europeo con las comunidades autónomas más afectadas.

Mientras el Gobierno de la Nación continúa sin ofrecer una estrategia coordinada y a largo plazo, las cifras vuelven a encender las alarmas: tras los 47.000 arribos de 2024 y un descenso en 2025, en lo que va de 2026 ya se superan las 5.000 llegadas, y las previsiones apuntan a un inminente repunte masivo. Canarias no puede depender de lamentos institucionales ni de la inacción de Moncloa; requiere una política firme y coordinada que garantice de una vez la seguridad y el orden en la frontera sur.