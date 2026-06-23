Desarticulada una red que estafó más de 40.000 euros a una empresa de Lanzarote

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada a la comisión de estafas electrónicas que operaba bajo el truco del compromiso de correo corporativo, un engaño digital donde los ciberdelincuentes entran en secreto al email de una empresa o de sus proveedores. En lugar de robar contraseñas bancarias o bloquear los ordenadores, los atacantes se dedican a espiar las conversaciones de manera silenciosa para conocer qué facturas están pendientes de pago y cómo se organizan los cobros habituales.

Los delincuentes interceptaban una de esas facturas reales y las modificaban digitalmente, cambiando el número de cuenta corriente del proveedor por uno propio. De este modo, la empresa afectada realizaba la transferencia bancaria con total normalidad creyendo que pagaba un servicio legítimo, pero enviaba el dinero directamente y de forma voluntaria a la cuenta de la organización criminal sin sospechar el engaño.

La actuación policial se inició tras la denuncia de la empresa de Lanzarote, que detectó las transferencias fraudulentas por un valor superior a los 40.000 euros. El operativo se ha saldado con la investigación de dos personas y la identificación de tres integrantes más de la red.

La investigación, denominada Operación Geschafte, ha corrido a cargo del Equipo @ de la Comandancia de Las Palmas.

Bloqueo de cuentas y localización de fondos

El rastreo del dinero permitió a los agentes localizar la red de cuentas bancarias utilizada para canalizar el capital sustraído. La intervención del instituto armado logró el bloqueo de los fondos antes de que los implicados ejecutaran la retirada en efectivo o la transferencia de los capitales hacia entidades del extranjero. Esta medida cautelar ha reducido el impacto del perjuicio patrimonial sobre la tesorería de la compañía de Lanzarote.

Implicados en territorio peninsular

Los dos investigados principales mantienen su residencia en la Península, desde donde operaban en coordinación con los otros tres miembros identificados en la trama. Las autoridades judiciales imputan a los cinco implicados los presuntos delitos de estafa, pertenencia a grupo criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental. La Comandancia de Las Palmas mantiene las actuaciones abiertas y no descarta la ejecución de nuevas detenciones en las próximas fechas.