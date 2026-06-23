Domínguez estalla ante la "basura" del PSOE y exige dimisiones en Canarias por defender a Ábalos "a capa y espada"

El Pleno del Parlamento de Canarias vivió este martes una sesión de alta tensión política, marcada por el impacto de la sentencia del Tribunal Supremo que condena al exministro y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, a 24 años de cárcel. El vicepresidente del Gobierno de Canarias y líder del PP regional, Manuel Domínguez, ha liderado la ofensiva contra la bancada socialista, exigiendo responsabilidades políticas inmediatas ante lo que ha calificado abiertamente como la "basura" instaurada en el seno del PSOE tras destaparse esta macro-trama de corrupción.

Domínguez ha retratado con total firmeza a la presidenta del Grupo Socialista en las islas, Nira Fierro, reprochándole abiertamente que en su momento defendiera "a capa y espada" la gestión del hoy condenado Ábalos. Para el líder popular, resulta inadmisible que el socialismo canario intente normalizar la situación sin exigir dimisiones en bloque en sus propias filas, demostrando una complicidad absoluta con las siglas de su partido en Madrid en lugar de rendir cuentas ante los ciudadanos del archipiélago.

Cortina de humo en educación para tapar las siglas

Frente al intento desesperado del PSOE canario de desviar la atención de la histórica sentencia lanzando ataques desesperados contra la gestión económica y educativa del Ejecutivo autonómico, la respuesta del vicepresidente regional ha sido implacable. Domínguez ha desactivado la maniobra socialista exhibiendo una gestión rigurosa y un esfuerzo inversor sin precedentes en las islas, centrado en el desarrollo de la educación gratuita de cero a tres años y en la dotación de máximos recursos para los alumnos con necesidades especiales (NEAE).

Asimismo, el vicepresidente ha dado un golpe sobre la mesa al recordar que es precisamente el Gobierno de Pedro Sánchez el que vulnera el marco legal de forma sistemática, haciendo caso omiso a las directrices judiciales en materias clave como la derivación de menores migrantes. Con este correctivo, Domínguez ha dejado claro que el PSOE de Canarias carece de toda autoridad moral para intentar dar lecciones de gestión pública o sembrar dudas sobre los servicios esenciales mientras siga amparando la corrupción de su partido.