Dormir en Canarias ya roza los 126 euros por noche en plena escalada de precios hoteleros

El motor económico de las islas recupera el oxígeno. Los últimos datos de la Coyuntura Turística Hotelera reflejan que las pernoctaciones en los establecimientos de Canarias crecieron un 1,7% interanual en mayo. El dato es clave porque marca la salida de los números negativos que preocupaban al sector, sumando 5.444.114 noches de hotel en apenas treinta días.

El flujo de clientes que eligió el archipiélago para descansar ascendió a 929.918 viajeros, un 4,17% más que en las mismas fechas del año anterior. Como es habitual en la economía insular, el cliente internacional sostiene la estructura del negocio: 678.882 huéspedes llegaron desde el extranjero (el 73% del total), frente a los 251.037 residentes en España (el 27%). Curiosamente, el ritmo de crecimiento de ambos perfiles fue idéntico, con un avance del 4,2%.

Dormir en las islas cuesta 126 euros al día

Esta reactivación de la demanda coincide con un encarecimiento general de la estancia. Quienes buscaron alojamiento en las islas se encontraron con tarifas un 3,9% más caras. De hecho, el precio medio de una habitación se situó en los 126,1 euros diarios, lo que consolida un repunte del 4,4% en la facturación por cuarto ocupado.

Más contratos, menos autónomos

La ocupación media de los hoteles canarios alcanzó el 64,98%, una cifra que sitúa al archipiélago como la segunda región con mejor rendimiento de España, solo por detrás de Baleares, que lideró la tabla con un 73,46%. En el lado opuesto, los hoteles de Castilla-La Mancha apenas cubrieron el 39,88% de sus plazas.

Este volumen de trabajo obligó a las empresas a reforzar sus plantillas hasta alcanzar los 61.468 trabajadores contratados, un notable incremento del 6,5% en el empleo hotelero. Sin embargo, la alegría no es completa en el mercado laboral: los datos globales del Ministerio de Empleo revelan que este boom del trabajo asalariado contrasta con la pérdida de dinamismo en el autoempleo, ya que la hostelería de las islas perdió un 0,2% de sus autónomos en el mismo periodo.