La obra definitiva sobre Óscar Domínguez presenta su segunda edición

El Cabildo de Tenerife acogió este lunes la presentación de la segunda edición de la monografía Óscar Domínguez: obra contexto y tragedia. Este trabajo, escrito por el historiador del arte José Carlos Guerra Cabrera, está considerado como una de las publicaciones más exhaustivas sobre la vida y la trayectoria de este reconocido pintor tinerfeño.

Editada por la Asociación en Defensa de Óscar Domínguez, esta nueva entrega consta de casi 500 páginas que revisan y amplían sustancialmente la primera edición. La obra incorpora nuevos hallazgos documentales, material gráfico inédito y un análisis actualizado de las diferentes etapas de la producción del artista canario, una de las figuras más destacadas del movimiento surrealista a nivel internacional.

Durante el acto, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, subrayó la relevancia de respaldar iniciativas que ayuden a difundir el legado de uno de los creadores canarios con mayor proyección. "Óscar Domínguez forma parte del patrimonio cultural y artístico de Tenerife y constituye una figura fundamental de la creación española del siglo XX", señaló Dávila, quien añadió que apoyar estas investigaciones enriquece el conocimiento del artista para acercarlo a los ciudadanos.

Legado renovado

En la presentación también participaron expertos como Eliseo G. Izquierdo, director del Museo LM de La Laguna, e Isidro Hernández Gutiérrez, conservador jefe de TEA Tenerife Espacio de las Artes. Ambos especialistas elogiaron "la capacidad de análisis y el buen hacer demostrado por Guerra en esta entrega", a la que calificaron como la más extensa y completa dedicada hasta la fecha al pintor.

El volumen no se limita a aportar datos biográficos, sino que disecciona la recepción crítica de su obra y la evolución de su valoración en el mercado del arte. Asimismo, la publicación ha contado con la colaboración de los ayuntamientos de La Laguna y Tacoronte, municipios fuertemente vinculados a la juventud de Domínguez.

Esta segunda edición es el resultado de más de cinco años de investigación en diversos archivos y bibliotecas tanto nacionales como internacionales. El historiador ha logrado desentrañar aspectos novedosos sobre la década de 1950, así como su relación con la vanguardia europea y nuevos documentos sobre su proceso creativo.

Investigación inédita

Entre los pasajes más enriquecedores destaca el estudio de la exposición celebrada en 1954 en la Galería Drouant-David de París. El autor ha documentado este hito a partir del descubrimiento de una colección de fotografías de Boris Lipnitzki. También se profundiza en la influencia de Giorgio de Chirico y en el papel del tinerfeño apoyando a la Resistencia durante la ocupación alemana de la capital francesa.

Por último, el libro explora facetas menos conocidas, como su labor de director artístico en un cortometraje británico de animación en tecnicolor estrenado en el Festival de Cannes de 1951, o la relación que mantuvo en los últimos años de su vida con la mecenas francesa Marie-Laure de Noailles.