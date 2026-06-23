El Cabildo de Tenerife destina 10 millones a los ayuntamientos para planes de la Agenda 2030

El Cabildo de Tenerife ha anunciado la aprobación de una nueva línea de subvenciones de 10 millones de euros dirigida a los 31 Ayuntamientos de la isla. El objetivo oficial de esta inyección económica es la financiación de proyectos municipales que se enmarquen dentro de los denominados Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, así como el fomento de la contratación a nivel local.

La presidenta de la corporación insular, Rosa Dávila, ha defendido esta initiative argumentando que supone "una apuesta decidida" por los consistorios tinerfeños y por la implantación de "un modelo de desarrollo que combina sostenibilidad, cohesión social y generación de oportunidades". Según la dirigente insular, el propósito de este fondo millonario es dotar a las administraciones locales de las herramientas necesarias para hacer frente a los actuales desafíos económicos y ambientales.

Impulso al empleo

El consejero de Empleo y Educación, Efraín Medina, ha señalado que el dinero destinado a los Ayuntamientos tiene como objetivo principal impulsar la creación de empleo en la región. Según ha explicado, la idea es poner en marcha proyectos que "aporten valor al territorio" y, al mismo tiempo, ayuden a mejorar la situación de quienes actualmente están fuera del mercado laboral.

Ayudas con requisitos

Para poder acceder a estas ayudas, el Cabildo ha establecido una serie de requisitos que los municipios deberán cumplir de forma estricta. Entre ellos, destaca la obligación de contratar un porcentaje mínimo de personal cualificado, que variará en función del tamaño de cada localidad. Este personal deberá contar con titulación universitaria, formación profesional o certificados específicos.

Además, las bases de la convocatoria establecen una serie de condiciones sobre el perfil de las personas que podrán beneficiarse de estas contrataciones. Los puestos estarán dirigidos a personas desempleadas mayores de 18 años, con la condición de que al menos la mitad de los empleos generados se destinen a mujeres. También se dará prioridad a los jóvenes menores de 30 años, especialmente a quienes lleven tiempo en paro o estén buscando su primer trabajo, así como a personas mayores de esa edad que arrastren una situación prolongada de desempleo.

Los proyectos que podrán optar a esta financiación abarcan distintos ámbitos vinculados a los objetivos de la Agenda 2030. Entre ellos se incluyen iniciativas relacionadas con la eficiencia energética, la educación ambiental, la gestión de residuos, la igualdad de género o la mejora del entorno natural. Las ayudas se abonarán por adelantado y podrán cubrir la totalidad del coste de los proyectos presentados por los Ayuntamientos que resulten beneficiarios.