El cinismo de Torres al exigir el voto en Canarias tras años ignorando los problemas del archipiélago

Ángel Víctor Torres ha vuelto a demostrar el nulo respeto que tiene por los ciudadanos de las islas al confirmar públicamente que pretende presentarse como candidato del PSOE a la Presidencia de Canarias en las elecciones de 2027. Este anuncio, realizado sin el más mínimo pudor en una entrevista radiofónica en Despierta Canarias, evidencia el desmedido cinismo de un dirigente que solo se acuerda del archipiélago cuando necesita un sillón autonómico donde refugiarse.

Un desprecio sistemático desde su poltrona en Madrid

La repentina ambición electoral de Torres contrasta de forma sangrienta con su nefasta hoja de servicios desde que huyó a Madrid para ocupar un ministerio bajo el ala de Pedro Sánchez. Durante años, el líder de los socialistas canarios ha permanecido mudo y de perfil ante los problemas de primera necesidad que asfixian a las islas, prefiriendo actuar como el escudero sumiso del sanchismo en lugar de defender el fuero, la financiación o las urgencias de los ciudadanos canarios.

Para colmo de males, Torres utilizó su intervención para ejercer de abogado defensor de la corrupción de su partido. En lugar de arrimar el hombro por las necesidades de su tierra, se centró en blindar y blanquear las investigaciones judiciales que acorralan al Gobierno central, mencionando de forma explícita a figuras salpicadas como la mujer del presidente, Begoña Gómez, o José Luis Rodríguez Zapatero, de quien defendió la presunción de inocencia como principio fundamental del Estado de Derecho. Su prioridad, una vez más, está en Ferraz y no en Canarias.

Propaganda ideológica para ocultar su traición

Consciente de su falta absoluta de gestión y de su complicidad con el abandono que sufre la región, el ministro socialista intentó desviar la atención recurriendo a la más rancia propaganda ideológica. Torres volvió a agitar el fantasma de la crispación atacando al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por el monumento a Franco. Una burda cortina de humo con la que pretende polarizar a la sociedad canaria y camuflar una realidad innegable: su único interés por las islas es utilizarlas como balsa de salvamento político de cara a 2027.