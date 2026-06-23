El Gobierno excluye a Canarias del programa Verano Joven y desata la "indignación" en las islas

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha mostrado este martes en sede parlamentaria el malestar del Ejecutivo autonómico ante la imposibilidad de los jóvenes del archipiélago para acceder a los beneficios del programa estatal Verano Joven. La iniciativa, impulsada por la Administración central, bonifica los viajes durante la época estival, pero restringe sus ayudas al transporte terrestre, ignorando la realidad geográfica de los territorios extrapeninsulares.

Durante su intervención en el pleno del Parlamento de Canarias, Rodríguez ha respondido a una pregunta formulada por el diputado José Manuel Bermúdez, quien previamente había expresado la "indignación legítima" de la población ante una medida estatal que, a su juicio, discrimina a los residentes insulares. Bermúdez ha denunciado que se trata de "un programa del Ministerio de Transportes que pagamos todos y que vuelve a anunciarse como una gran oportunidad dejando fuera a miles de jóvenes canarios".

Agravio insular

El diputado ha recordado la evidente barrera física que separa a la comunidad autónoma de la Península Ibérica y ha criticado el enfoque centralista del plan de ayudas. "En sus anuncios todo gira alrededor del transporte terrestre: trenes de media distancia, alta velocidad, Interrail...", ha señalado Bermúdez, para luego recordar que en las islas no disponen de la red de infraestructuras ferroviarias del resto de España. En este sentido, ha ironizado con el hecho de que el Ministerio de Transportes parezca obviar que existe "una cosa que se llama océano" y que, para poder cruzarlo, es indispensable adquirir un billete de avión o de barco.

La exclusión sistemática de los archipiélagos del plan nacional ha generado un hondo malestar institucional. Bermúdez ha calificado la actitud del Gobierno central frente al diseño de esta política pública como un agravio deliberado. "Ya no es un despiste, es alevosía", ha sentenciado el parlamentario, advirtiendo sobre la reiteración de un trato desigual hacia los ciudadanos de la región.

Exclusión canaria

Por su parte, el consejero Pablo Rodríguez ha respaldado estas críticas, recordando que esta es ya la cuarta edición consecutiva en la que el Estado margina a la juventud canaria de la iniciativa de movilidad. El titular de Obras Públicas ha desvelado que, antes de que se publicara la nueva convocatoria a principios de mes, el Gobierno autonómico remitió una petición formal solicitando su inclusión, pero la carta nunca obtuvo respuesta. "Se volvieron a olvidar de Canarias", ha lamentado el responsable político.

Finalmente, Rodríguez ha rebatido los argumentos de quienes intentan excusar esta exclusión escudándose en la bonificación del 75% aplicable a los billetes para residentes. Según ha detallado, usar este pretexto supone "confundir el REF con el sistema de financiación". El Régimen Económico y Fiscal (REF) tiene como objetivo esencial garantizar la igualdad de oportunidades y compensar los sobrecostes de la lejanía, por lo que el Ejecutivo canario exige las "mismas posibilidades de disfrutar" del descuento estival que el resto de los españoles.