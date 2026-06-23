Investigan un brote de sarampión en Tenerife originado por un menor británico

La Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS) está investigando un brote de sarampión localizado en la isla de Tenerife. Hasta el momento, el número de afectados asciende a cuatro, y uno de ellos ha precisado atención hospitalaria. El caso índice de esta cadena de contagios es un menor procedente del Reino Unido que se encontraba de vacaciones en el archipiélago.

Las autoridades sanitarias británicas notificaron el caso a España una vez que el niño regresó a su país de origen tras pasar unos días en Canarias. Los otros tres pacientes confirmados mantienen un vínculo epidemiológico directo con este paciente inicial. Según ha precisado la Consejería autonómica, ninguno de estos tres adultos, cuyas edades oscilan entre los 45 y los 55 años, había recibido la inoculación correspondiente, dado que en su momento no estaba indicada para su cohorte de edad.

En cuanto se tuvo conocimiento de las sospechas, los especialistas en Salud Pública activaron de inmediato los protocolos de seguimiento para frenar la propagación del virus. En la actualidad, el personal médico continúa monitorizando estrechamente a todas las personas que han mantenido un contacto reciente con los infectados.

Cobertura vacunal

Desde el departamento canario subrayan la enorme relevancia de cumplir con el calendario vacunal, que incluye dos dosis contra esta enfermedad. Esta pauta no solo garantiza la inmunidad a nivel individual, sino que resulta fundamental para evitar la transmisión a aquellos ciudadanos que, por distintos motivos médicos, no pueden ser inoculados. De hecho, el 95 por ciento de la población infantil de las islas cuenta con la pauta completa en su primer año de vida.

La profilaxis se administra de manera habitual en dos etapas: a los doce meses y a los tres años. Las autoridades aconsejan, además, que aquellos nacidos a partir del año 1978 que no hayan padecido la infección y carezcan de un historial clínico que documente la recepción de la vacuna triple vírica acudan a su centro de salud para revisar su situación médica.

El personal sanitario constituye un grupo de riesgo particular por su alta exposición a pacientes infecciosos. Por este motivo, se exige a los profesionales del ámbito médico que aseguren su inmunización frente a la patología, ya que representan una cuota importante de los casos durante las alertas epidemiológicas detectadas tanto en España como en el resto de Europa.

Enfermedad contagiosa

Esta dolencia se caracteriza por ser una fiebre exantemática cuyo periodo de incubación varía entre los 10 y los 14 días. Los primeros síntomas incluyen fiebre, tos y congestión nasal, seguidos de unas características manchas rojizas en la mucosa bucal. Posteriormente, surge el exantema o sarpullido, que se origina en el rostro y se extiende progresivamente al resto del cuerpo.

El agente patógeno causante de la afección es un morbilivirus que resulta altamente contagioso. Se transmite por el aire a través de partículas que pueden permanecer en suspensión hasta dos horas, o bien por contacto directo con secreciones respiratorias. Aunque suele ser un padecimiento benigno, puede derivar en graves complicaciones como neumonía u otitis, y en casos extremos provoca cuadros de encefalitis que pueden resultar letales, especialmente durante la infancia.

Vacunación urgente

Para prevenir la diseminación del virus es imperativo inocular rápidamente a los contactos susceptibles. Si la dosis se administra en las 72 horas posteriores a la exposición, es posible evitar la afección o minimizar notablemente su gravedad. Los expertos advierten de que la pérdida de confianza en la medicina preventiva en ciertos países desarrollados ha provocado el resurgimiento de complicaciones que ya se daban por erradicadas, ocasionando incluso ingresos y víctimas mortales por un mal que es completamente evitable.