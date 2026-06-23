La AEMET anticipa otro verano más caluroso en Canarias en plena escalada térmica y con mayor humedad

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) vuelve a colocar a Canarias en el escenario de un verano más cálido de lo habitual, con temperaturas por encima de la media y un incremento de la humedad ambiental, según su última previsión estacional. Un pronóstico que, más allá de su carácter técnico, se suma a una tendencia ya consolidada en los últimos años: el progresivo aumento de las temperaturas en el archipiélago.

El dato, difundido por la agencia estatal y recogido por EFE, encaja en un contexto más amplio de calentamiento sostenido que afecta no solo a Canarias, sino al conjunto del territorio nacional. Sin embargo, en el caso del archipiélago, la combinación de altas temperaturas y humedad añade un factor adicional de presión sobre sectores sensibles como el turismo, la energía y la gestión hídrica.

En un territorio altamente dependiente del turismo y con una economía especialmente expuesta a las condiciones climáticas, un verano más cálido de lo habitual no es solo una cuestión meteorológica, sino también económica. El aumento de la sensación térmica y la mayor variabilidad atmosférica pueden influir en los patrones de consumo, la afluencia turística y la planificación de servicios básicos en plena temporada alta.

La Aemet, no obstante, insiste en la prudencia metodológica propia de las previsiones estacionales, que no permiten anticipar episodios concretos sino tendencias generales. Aun así, el mensaje que se desprende de sus modelos vuelve a ser el mismo: Canarias afronta otro verano por encima de la media climática, en línea con una dinámica que se repite año tras año.

Este escenario se produce en un momento en el que el debate sobre la adaptación al cambio climático, la presión sobre los recursos y la sostenibilidad del modelo económico insular sigue abierto, especialmente en territorios como Canarias, donde el equilibrio entre actividad económica y condiciones ambientales es cada vez más sensible.