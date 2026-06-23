La Policía Canaria refuerza la seguridad con un dispositivo especial por la Noche de San Juan

El Cuerpo General de la Policía Canaria ha anunciado la puesta en marcha de un amplio operativo orientado a garantizar la tranquilidad y el orden público durante la celebración de la tradicional festividad del inicio del verano. Este despliegue tiene como meta principal respaldar las labores de prevención y seguridad ciudadana que llevan a cabo las distintas corporaciones municipales a lo largo del archipiélago.

Para lograr una cobertura eficaz, los agentes autonómicos estarán presentes de forma destacada en aquellos municipios que registran una mayor afluencia de público. En concreto, el dispositivo centrará sus esfuerzos en localidades como Arucas, en la isla de Gran Canaria; Icod de los Vinos, en Tenerife; Vallehermoso, en La Gomera; y Tazacorte, en La Palma. En todos estos puntos, el trabajo se desarrollará en estrecha coordinación con los ayuntamientos y los servicios de emergencia locales.

Las autoridades autonómicas han hecho especial hincapié en la necesidad de que los ciudadanos actúen con responsabilidad. Desde la institución policial se ha recordado la importancia de seguir en todo momento las recomendaciones del 112 Canarias y las normativas dictadas por cada consistorio para el correcto desarrollo de los eventos. El control del fuego es uno de los aspectos que genera mayor preocupación, por lo que se exige extremar la precaución ciudadana.

Entre las principales directrices de prevención emitidas, se subraya la obligatoriedad de encender hogueras únicamente en las zonas autorizadas para ello. Asimismo, resulta fundamental respetar las restricciones perimetrales establecidas, mantener una distancia prudencial que evite riesgos personales o materiales y prescindir por completo del uso de líquidos inflamables que puedan provocar deflagraciones descontroladas o cualquier otro accidente fortuito.

Por otro lado, el dispositivo también prestará especial atención a la utilización de material pirotécnico, exigiendo que su manipulación se lleve a cabo de forma responsable y acorde a la normativa vigente. Cualquier uso indebido que ponga en peligro a los asistentes será vigilado de cerca, priorizando siempre la integridad de las familias y grupos de amigos que acuden a estos festejos públicos a lo largo de toda la geografía insular.

Finalmente, la Policía Canaria insiste en que, ante cualquier altercado o situación de riesgo inminente, los ciudadanos deben comunicarse de inmediato con el teléfono de emergencias 112. El objetivo último de este despliegue policial no es otro que velar por el normal desarrollo de una de las noches con mayor concentración de personas del calendario canario, garantizando que el respeto a la ley y la seguridad ciudadana imperen en todo momento.