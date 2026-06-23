Se elimina la convocatoria extraordinaria de julio en la ULL

El Claustro de la Universidad de La Laguna (ULL) ha consumado la reforma. La institución académica tinerfeña ha aprobado el texto definitivo de sus nuevos estatutos, una votación final que sella de forma oficial la eliminación de la convocatoria de exámenes de julio. El rodillo de la administración universitaria se impone así sobre la voluntad de los afectados.

La decisión despoja al alumnado de una herramienta clave para la gestión de su propio tiempo y su planificación formativa. Al suprimir este periodo de evaluación, la normativa reduce las oportunidades para superar asignaturas dentro del mismo curso, un cambio que impacta de forma directa en las tasas académicas y en la permanencia de los jóvenes en el sistema.

Unanimidad estudiantil contra la eliminación

El rechazo estudiantil no ha bastado. Todos los partidos y colectivos de alumnos con representación en el Claustro votaron en bloque contra la medida. La unanimidad de los representantes estudiantiles ha sido inútil frente al peso de los votos del sector docente y del personal de administración, partidarios de la reestructuración del calendario.

Con la aprobación de este marco estatutario, la ULL cierra una etapa de flexibilidad y abre un escenario de incertidumbre para miles de familias en las islas. Los colectivos estudiantiles analizan ya el nuevo escenario jurídico que impone este texto, el cual centraliza el calendario y limita el margen de maniobra de quienes financian el servicio con sus matrículas y sus impuestos.