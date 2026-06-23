El Parlamento de Canarias ha sido escenario este martes de un nuevo choque político en torno a la gestión de la sanidad pública. La consejera de Sanidad, Esther Monzón, ha asegurado que el sistema comienza a registrar resultados "muy positivos" gracias a la aplicación del plan de choque en el complejo hospitalario, previsto para el periodo 2024-2026.

Frente a esta valoración, el diputado del PSOE Miguel Ángel Pérez del Pino ha criticado la gestión del Ejecutivo autonómico, al que ha acusado de basarse en meros "parches" y de mantener un "desorden" en la asistencia sanitaria.

Monzón defiende una reforma 'integral' del sistema

Durante su intervención en la sesión de control, la consejera ha defendido que el Gobierno de Canarias está impulsando una reforma "integral" del servicio sanitario, que abarca desde la organización interna y la gestión asistencial hasta los recursos humanos y las infraestructuras.

Monzón ha reprochado al PSOE la situación heredada de la anterior legislatura y ha asegurado que no se adoptaron entonces medidas suficientes para corregir los problemas estructurales del sistema. En este sentido, ha afirmado que el anterior Ejecutivo dejó una situación "muy complicada" en la que, según ha señalado, era habitual la presencia de camas en los pasillos de los centros hospitalarios.

Plan de choque y reorganización de servicios

La consejera ha detallado las principales actuaciones incluidas en el plan de choque sanitario. Entre ellas, ha destacado la creación de un área específica de atención psiquiátrica separada del resto de urgencias, así como mejoras en la zona de admisión y atención al usuario.

También ha señalado la puesta en marcha de una unidad de corta estancia con 22 camas y la habilitación de un espacio destinado a pacientes de alta complejidad.

Asimismo, Monzón ha subrayado el impulso a la hospitalización a domicilio, que cuenta actualmente con 32 plazas, y ha avanzado que el Ejecutivo trabaja en nuevas licitaciones para la renovación de áreas como pediatría, traumatología y reanimación.

En materia de personal, ha indicado que la plantilla del servicio se ha incrementado un 22% desde comienzos de 2024, lo que permite disponer de 67 médicos por turno de guardia en el Hospital Universitario de Canarias (HUC). Además, ha destacado que el centro ocupa actualmente el puesto 33 en el Monitor de Reputación Sanitaria a nivel nacional.

El PSOE acusa al Gobierno de 'improvisación' y 'falta de gestión'

Por su parte, el diputado socialista ha rechazado las cifras ofrecidas por la consejera y ha acusado al Ejecutivo de "improvisación" y de falta de planificación en la gestión sanitaria.

Pérez del Pino ha sostenido que los problemas del sistema no responden a circunstancias puntuales, sino a una incapacidad política del actual equipo de Gobierno, al que ha reprochado la ausencia de acuerdos estables con los profesionales del sector.

Asimismo, ha criticado lo que considera una estrategia de debilitamiento del sistema público en favor de la sanidad privada, al tiempo que ha asegurado que los conciertos sanitarios han aumentado un 54,4% en los últimos dos años.

El diputado socialista ha resumido la situación en un empeoramiento de la presión asistencial, el aumento de las listas de espera y un deterioro en la atención a los pacientes. Por último, ha instado al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, a implicarse directamente en la resolución del conflicto.

Un nuevo enfrentamiento sobre la gestión sanitaria

El debate parlamentario ha vuelto a evidenciar el choque entre el Gobierno y la oposición en materia sanitaria, con dos versiones completamente enfrentadas sobre la evolución del sistema público de salud en Canarias.