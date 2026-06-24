33 millones costará al Cabildo la reforma completa del Heliodoro Rodríguez López

El Consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife aprobó este miércoles el plan director para la reforma del Heliodoro Rodríguez López, un proyecto estructurado en cuatro fases que sitúa la inversión final en una horquilla de entre 26 y 33 millones de euros. La aprobación de este documento define el itinerario financiero e infraestructural de un recinto que ve condicionada su renovación total a la disponibilidad de suelo.

El proceso de remodelación se encuentra activo. De la cuantía total estimada, la corporación insular ha ejecutado ya 10 millones de euros repartidos en más de 30 intervenciones iniciales. Entre los trabajos concluidos o en desarrollo destacan la sustitución de los asientos, el refuerzo estructural frente a desprendimientos, la instalación de escaleras de evacuación y la adecuación de las redes de fontanería y electricidad.

El plan director suma ahora nuevas partidas de gasto a la dotación presupuestaria general. El Cabildo destinará 700.000 euros a la adquisición de dos videomarcadores, además de financiar la ampliación de la sala de prensa y los vestuarios. La renovación estética del exterior del recinto, consistente en un mallado de acero inoxidable con tecnología LED, supondrá un desembolso específico de 6,9 millones de euros.

Incremento de aforo y reformas estructurales

La ampliación de la capacidad del estadio por encima de los 25.000 espectadores obligará a intervenir en la altura de las gradas de Anfiteatro y Herradura, zonas que también recibirán techado.

La dotación económica de las fases futuras también afectará al viario público colindante. En coordinación con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, el Cabildo planea el soterramiento de la avenida de San Sebastián y la elevación de la plaza trasera del Anfiteatro para conectar el estadio con el parque Viera y Clavijo, integrando el coste del desarrollo urbanístico en la factura global de la renovación del estadio.