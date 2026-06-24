Canarias negocia con Ayuso para que los residentes isleños puedan beneficiarse del bono del transporte en la capital

El Consorcio Regional de Transportes de Madrid ha tendido la mano a varias autonomías, entre ellas Canarias, para intentar resolver un problema administrativo que afecta a miles de jóvenes isleños. La diáspora estudiantil de las islas se topa cada año con un muro al llegar a la capital española: la imposibilidad de acceder a la Tarjeta de Transporte Público Personal subvencionada sin pasar por el aro del empadronamiento local.

Desde mediados de este mes, la normativa madrileña restringe de forma estricta el soporte bonificado a los residentes de la región y a zonas muy específicas de la periferia peninsular. Esta decisión deja en una situación de desamparo financiero a los universitarios canarios, quienes mantienen por obligación su arraigo fiscal, familiar y la condición de residentes en el archipiélago para no perder, entre otras cosas, el descuento de conectividad aérea. La Consejería de Transportes busca ahora un convenio de reciprocidad que devuelva una mínima equidad a estos ciudadanos desplazados.

El acuerdo definitivo se articulará mediante un borrador técnico que regulará las aportaciones operativas de cada administración pública. Para los estudiantes de las islas, acceder a las tarifas del Metro de Madrid en igualdad de condiciones es una necesidad económica básica. La firma depende ahora de la agilidad de los despachos autonómicos para ratificar las condiciones, mientras los afectados siguen pagando tarifas estándar por el simple hecho de mantener su identidad administrativa insular.