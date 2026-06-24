Canarias niega haber autorizado el proyecto acuícola de Adeje y desmiente ocultar información

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias ha salido al paso de las recientes polémicas para aclarar este miércoles que el proyecto promovido en la Zona de Interés Acuícola TF-5, situada frente a las costas del municipio tinerfeño de Adeje, no cuenta con autorización administrativa en estos momentos para el inicio de su ejecución.

A través de un comunicado oficial, el departamento regional ha recordado que cualquier iniciativa de esta envergadura deberá superar escrupulosamente todos los procedimientos ambientales y sectoriales exigidos por la normativa vigente antes de que la Administración pueda emitir una resolución definitiva. La Consejería ha respondido así a las afirmaciones realizadas este martes por la asociación ecologista ATAN, precisando que la resolución aprobada el pasado mes de febrero se limitó exclusivamente a seleccionar el proyecto ganador del concurso público convocado para dicha zona marítima. En ningún caso, advierten desde el Ejecutivo autonómico, este trámite burocrático supone un permiso para la implantación o la explotación de la actividad proyectada.

Transparencia y ZEC

Asimismo, el Gobierno de Canarias ha rechazado de forma tajante las acusaciones relativas a una supuesta ocultación de información al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Para desmentir este punto, han confirmado que la Dirección General de Pesca ya ha remitido formalmente a la Subdirección General de Biodiversidad un informe pormenorizado sobre la situación administrativa del expediente, en el que se explica con total transparencia el estado actual de la tramitación y los pasos que aún quedan por desarrollar.

En cuanto a la posible afección sobre la Zona Especial de Conservación (ZEC) Franja Marina Teno-Rasca, la Consejería subraya que esta circunstancia medioambiental no ha sido ocultada ni ignorada en ningún momento. De hecho, la existencia de dicho espacio protegido figura expresamente en la planificación aprobada y en las bases reguladoras del concurso público. La delimitación de estas zonas, incluidas en el Proac, fue el resultado de un largo proceso de planificación que concluyó en 2018 y que contó con la participación de diversas administraciones, sectores económicos y la propia ciudadanía.

Evaluación ambiental pendiente

Actualmente, la Dirección General de Pesca ha señalado que el expediente se encuentra en fase de análisis y valoración de las alegaciones, observaciones e informes presentados durante el período de información pública. Debido a este minucioso proceso, la documentación técnica y ambiental podría requerir aclaraciones o modificaciones antes de seguir adelante con los trámites.

Por todo ello, desde el Gobierno regional aseguran que todavía no se ha iniciado formalmente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Será en esa futura etapa cuando se soliciten los informes ambientales y sectoriales legalmente exigibles, incluyendo los relativos a la Red Natura 2000. Cualquier decisión sobre la concesión administrativa de la instalación acuícola quedará condicionada, de forma innegociable, al resultado favorable de todos los controles que exige el ordenamiento jurídico.