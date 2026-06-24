Clavijo alerta sobre el alto riesgo de incendios forestales en Canarias tras un invierno lluvioso

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha realizado este miércoles un contundente llamamiento a la responsabilidad individual de los ciudadanos para que tomen "conciencia" sobre los riesgos de cualquier imprudencia en el entorno natural. El objetivo prioritario de este ruego es evitar que se produzcan grandes fuegos durante la inminente campaña estival.

Durante una sesión plenaria celebrada en el Parlamento de Canarias, y en respuesta a una pregunta formulada por el diputado Casimiro Curbelo en relación a la campaña contra el fuego en el archipiélago para este año 2026, el líder del Ejecutivo autonómico ha querido mandar un mensaje de tranquilidad inicial. Ha señalado que la región afronta este verano con "muchos más medios" que en "ningún otro momento" de su historia reciente.

Riesgo forestal

Sin embargo, el presidente autonómico ha precisado que, a pesar del notable incremento de recursos técnicos y humanos para afrontar con mayor seguridad la época de máximo riesgo, "no hay que infravalorar" el peligro latente que esconden los montes insulares en la actualidad. "Después de un invierno en el que ha llovido, fundamental para los acuíferos y las balsas, se ha generado mucha vegetación, lo que implica que hay muchísimo combustible en los montes (...) Un descuido o cualquier circunstancia puede tener consecuencias fatídicas", ha advertido con rotundidad el dirigente canario.

En este sentido, Clavijo ha aprovechado su intervención parlamentaria para hacer un llamamiento directo a las corporaciones locales. El presidente ha instado a los ayuntamientos a que publiquen los bandos pertinentes que obliguen a los propietarios de solares a que limpien las denominadas zonas de interfaz, aquellos espacios donde el monte se encuentra con las áreas habitadas. En estas franjas territoriales, la prevención se hace "fundamental" para evitar el avance de las llamas hacia los núcleos de población, recordando a la ciudadanía que no hay medios que "puedan estar en todos los sitios las 24 horas del día".

Incendios Canarias

Por su parte, el diputado autonómico Casimiro Curbelo, si bien ha valorado positivamente los recientes "avances" logrados en la preparación frente a las llamas en el archipiélago, ha defendido una mayor "conciencia" frente a la dureza de los elementos. El portavoz ha incidido en que cada día los siniestros son más complejos y difíciles de extinguir. "Recuerdo el último de Tenerife, en el año 2023, que supuso un gasto de más de 177 millones de euros en la extinción", ha agregado desde la tribuna.

Para dimensionar la gravedad del problema histórico al que se enfrenta la región, Curbelo ha aportado datos sumamente ilustrativos sobre la devastación medioambiental sufrida en las últimas décadas. "En los últimos 40 años, en Canarias, han habido del orden de 28 grandes incendios que han calcinado 132.000 hectáreas", ha subrayado el parlamentario, apelando a la máxima "cautela" y exigiendo mantener intacta la capacidad de prevención y preparación en todas y cada una de las islas.