Clavijo descarta liderar la negociación médica en Canarias pero admite que intervendrá si es preciso

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha mostrado este miércoles su confianza en el equipo de la Consejería de Sanidad para intentar encauzar el conflicto laboral que mantiene en tensión al colectivo médico. Los sindicatos, sin embargo, habían reclamado que fuera el propio presidente quien asumiera directamente las negociaciones, apartando a los responsables actuales del departamento.

Durante su intervención en el pleno del Parlamento, Clavijo no cerró la puerta a implicarse personalmente si la situación se complica, aunque insistió en que, por ahora, prefiere dejar trabajar a su equipo. "Si al final tengo que intervenir, intervendré, pero confío plenamente en la Consejería", respondió al diputado de Vox, Nicasio Galván, que denunció el malestar del personal sanitario y la falta de interlocución con la Administración.

El presidente se mostró convencido de que las posiciones terminarán acercándose para desactivar los paros. En su intervención, enmarcó el conflicto dentro de la normalidad de cualquier negociación laboral: "Los sindicatos lógicamente luchan por mejorar las condiciones de sus trabajadores, y nosotros tenemos que velar por el interés general", señaló. También recordó que el Ejecutivo debe asegurar que los más de 1.040 millones de euros destinados a Sanidad se traduzcan en una mejora real del sistema.

En respuesta a las críticas de la oposición, Clavijo defendió la gestión de su Gobierno, formado por Coalición Canaria y el Partido Popular, y puso sobre la mesa algunas de las medidas recientes en materia sanitaria. Entre ellas, destacó los procesos de estabilización del personal, un plan de retención del talento que ha permitido incorporar a más de 800 profesionales y el aumento de la plantilla del Servicio Canario de la Salud en unos 9.000 trabajadores. También mencionó mejoras salariales como el complemento del quinto grado de carrera profesional y el abono completo de los objetivos retributivos.

Desde la oposición, Nicasio Galván criticó la falta de diálogo del Ejecutivo con el sector sanitario y recordó las recientes protestas de técnicos de emergencias a las puertas del Parlamento. Según defendió, el conflicto va más allá de cuestiones estatales y tiene que ver con reivindicaciones concretas en Canarias, especialmente en materia de condiciones laborales y reconocimiento profesional.

Galván insistió en que las principales demandas del colectivo pasan por reducir las largas jornadas de guardia, mejorar los incentivos para los médicos, reconocer de forma efectiva la carrera profesional y abonar una paga adicional que, según denunció, se les adeuda desde hace quince años.