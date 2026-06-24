Coalición Canaria exige a Pedro Sánchez elecciones por el descrédito democrático

La diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, ha aprovechado su turno de intervención este miércoles en el Congreso de los Diputados para lanzar una dura exigencia al presidente del Gobierno: la convocatoria inmediata de comicios generales. La representante canaria ha argumentado que esta medida es la única salida viable para poner fin al "descrédito del sistema democrático y de los poderes del Estado" que, a su juicio, están provocando los graves escándalos de corrupción que acorralan al Ejecutivo y al Partido Socialista.

Durante la comparecencia de Pedro Sánchez en la Cámara Baja, cuyo objetivo era precisamente dar explicaciones sobre las tramas que afectan a su partido y a su entorno, Valido ha dibujado un panorama desolador sobre el estado de ánimo de los españoles. Según ha señalado desde la tribuna, la sociedad actual se mueve irremediablemente entre "la desafección y la polarización". Además, ha advertido de que la ciudadanía "está cansada de explicaciones que minusvaloran su inteligencia" y que, para colmo de males, "llegan siempre tarde".

La portavoz nacionalista no ha querido limitar sus reproches exclusivamente a la bancada socialista, sino que ha extendido su crítica a la actitud general de los grandes partidos en medio de esta tormenta política e institucional. Así, dirigiéndose tanto a la formación en el Gobierno como al Partido Popular, ha sentenciado que "ninguna estrategia por conservar el poder ni ninguna estrategia para llegar a él justifica lo que estamos viviendo" en estos momentos.

Uno de los momentos más destacados de su alocución se ha producido cuando Valido ha decidido recurrir a la hemeroteca para enfrentar al presidente con sus propias declaraciones. La diputada ha recordado textualmente las palabras pronunciadas por el líder socialista en el año 2018, coincidiendo con la moción de censura. En aquel entonces, el jefe del Ejecutivo defendía que la corrupción actúa como un agente disolvente que merma la fe en el Estado de derecho, afirmando tajantemente que no se debe obligar a un país a elegir "entre democracia y estabilidad". Hoy, la parlamentaria canaria ha hecho suyas esas mismas reflexiones.

Apelando a esa hemeroteca, Valido le ha exigido una mínima "coherencia" con sus postulados del pasado. La diputada ha insistido en que los españoles tienen el "derecho a saber qué falló" en los controles del Estado y en el seno del Gobierno, recordándole un principio básico de la política institucional: "Uno es responsable de las personas que elige y debe asumir las consecuencias de aquellos que designa", en clara referencia a los excolaboradores del presidente hoy investigados por la Justicia.

Para concluir su duro alegato, la representante de la formación insular ha dejado claro el balance que hace de las explicaciones ofrecidas por el presidente durante la jornada parlamentaria. A su juicio, "da la sensación" de que el líder del Ejecutivo no ha logrado superar lo que en la práctica se ha convertido en una auténtica "cuestión de confianza" encubierta. "No ha superado este debate", ha sentenciado Valido, reafirmándose en la necesidad de devolver la voz a los ciudadanos en las urnas.