Cuatro detenidos por secuestrar a un hombre con el 'mataleón' y amenazarle con una katana

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Equipo Territorial de Policía Judicial del Puerto de la Cruz y al Área de Investigación del Puesto Principal de Tacoronte han llevado a cabo una importante operación que se ha saldado con el arresto de cuatro personas. Se trata de dos hombres y dos mujeres a los que se acusa formalmente de los graves delitos de detención ilegal, robo con fuerza y lesiones en la isla de Tenerife.

La investigación policial se inició a raíz de la denuncia presentada por un ciudadano, que relató a los agentes el calvario sufrido a manos de este grupo criminal. Según su testimonio, fue abordado por sorpresa y agredido mediante la peligrosa técnica del mataleón, una estrangulación desde la espalda que bloquea el riego sanguíneo al cerebro y con la cual perdió el conocimiento casi de forma instantánea.

Tras quedar inconsciente, el hombre fue introducido por la fuerza en una vivienda, donde permaneció retenido contra su voluntad durante varias horas. Durante ese tiempo de cautiverio, los secuestradores le sustrajeron el dinero en efectivo que llevaba consigo y le sometieron a diversas agresiones físicas. El punto culminante de la violencia se produjo cuando los delincuentes le amenazaron con una katana para obligarle a facilitar el número secreto de su tarjeta de crédito y poder así saquear su cuenta bancaria.

Afortunadamente, la víctima aprovechó un momento de despiste de sus captores para planear su huida. Tras un intenso periodo de angustia, logró escapar de la vivienda a través de una ventana y solicitar auxilio de inmediato. Posteriormente, acudió a presentar la correspondiente denuncia aportando un parte médico que acreditaba las graves lesiones sufridas durante el secuestro.

Con la detallada descripción y los datos facilitados por el denunciante, los investigadores de la Benemérita iniciaron las pesquisas para identificar a los responsables y localizar el inmueble. Una vez recabada la información fehaciente necesaria, solicitaron a la autoridad judicial la pertinente autorización para proceder a la entrada y registro del domicilio donde se había perpetrado el secuestro. El operativo contó con el despliegue del Grupo de Reserva y Seguridad número 8 (GRS 8) y de la unidad cinológica, especializada en la detección de drogas y dinero en efectivo.

Durante la minuciosa inspección del inmueble, los agentes hallaron pruebas concluyentes que corroboraban la versión del denunciante. En el interior de la casa localizaron diversas pertenencias de la víctima, entre ellas prendas de vestir, su teléfono móvil y 855 euros en efectivo que le habían sido arrebatados. Asimismo, se incautó una cinta de color azul utilizada para maniatarle y el arma blanca tipo machete o katana empleada en las intimidaciones.

El registro domiciliario permitió también descubrir otros indicios de actividad criminal. Los agentes encontraron diverso material para el pesaje de drogas, así como herramientas y material de obra que, presuntamente, procederían de otros robos cometidos con anterioridad por esta banda. Tras finalizar las diligencias policiales, los cuatro arrestados fueron puestos a disposición judicial, decretándose el ingreso en prisión provisional de tres de los implicados.