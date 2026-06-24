Detenidos en Madrid y Cuenca tres patrones de un cayuco llegado a El Hierro

Agentes de la Policía Nacional han logrado desarticular una red dedicada al tráfico de personas con la detención de tres hombres acusados de ejercer como patrones de un cayuco. Los arrestados, que se enfrentan a cargos por presuntos delitos de favorecimiento de la inmigración irregular y pertenencia a organización criminal, fueron localizados tras varios meses de pesquisas en la Península.

El origen de esta intervención policial se remonta al pasado mes de enero, cuando las autoridades detectaron la llegada de una precaria embarcación a las inmediaciones del puerto de La Restinga, situado en la isla canaria de El Hierro. Este enclave se ha convertido en uno de los puntos habituales de entrada para las mafias que operan en la peligrosa ruta atlántica.

A bordo de la nave viajaban un total de 144 migrantes, entre los cuales se encontraban varias familias y menores de edad. Según los testimonios recabados por los agentes en el momento del desembarco, los ocupantes habían soportado una dura travesía de siete días en alta mar tras haber partido desde las costas de Banjul, la capital de Gambia, exponiendo sus vidas a merced de las redes criminales.

La investigación, que se ha prolongado durante medio año, ha permitido a las Fuerzas de Seguridad reunir pruebas fehacientes y testimonios que apuntaban directamente a tres de los ocupantes como los responsables de dirigir el trayecto. Una vez confirmada su identidad, los investigadores comprobaron que los sospechosos habían abandonado el archipiélago canario y se habían trasladado a la Península, una táctica habitual para intentar evadir la acción de la Justicia.

El dispositivo de búsqueda culminó con éxito a principios de este mes gracias a un operativo coordinado. Funcionarios policiales desplazados expresamente desde Tenerife lograron localizar a dos de los investigados en la localidad madrileña de Alcalá de Henares, donde fueron detenidos el pasado 1 de junio. Apenas un día después, el operativo policial consiguió capturar al tercer implicado en la provincia de Cuenca.

Tras la finalización de las diligencias policiales, los tres acusados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente. Dada la gravedad de los delitos que se les imputan y el evidente riesgo de fuga, el juez encargado del caso ha decretado para todos ellos su ingreso inmediato en prisión provisional, confirmando así el firme compromiso del Estado de Derecho frente a las redes que explotan y ponen en peligro vidas humanas.