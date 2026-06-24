El clan de Tito Berni se enfrenta a penas de cárcel por saquear a los empresarios en la trama Mediador

La Fiscalía ha dado el paso definitivo para sentar en el banquillo a los responsables de una de las tramas de corrupción más escandalosas de los últimos años en las islas. El Ministerio Público ha presentado su escrito de acusación formal para la pieza principal del caso Mediador, solicitando penas de prisión demoledoras para la cúpula de la red que presuntamente extorsionaba a ganaderos y empresarios del sector alimentario a cambio de favores políticos y administrativos.

El golpe principal del fiscal se dirige contra el núcleo político de la trama. Para el exdiputado del PSOE en el Congreso de los Diputados, Juan Bernardo Fuentes Curbelo, conocido popularmente como Tito Berni, el Ministerio Público reclama una condena de ocho años de cárcel. La petición de castigo es aún mayor para su sobrino, Taishet Fuentes, exdirector general de Ganadería del Gobierno de Canarias, para quien se solicitan once años de prisión tras confirmarse su papel clave en el uso de las instituciones públicas para el cobro de comisiones y sobornos ilegales.

Penas de hasta trece años para los cabecillas de la red

El escrito de la Fiscalía deja claro que la organización operaba como una maquinaria de chantaje perfectamente engrasada. La mayor petición de pena recae sobre el propio intermediario que da nombre a la causa, Marco Antonio Navarro Tacoronte, para quien el fiscal solicita trece años de cárcel por su rol de conseguidor y enlace entre los cargos públicos y las víctimas de la red. Por su parte, el general retirado de la Guardia Civil, Francisco Espinosa Navas, se enfrenta a una petición de dos años de prisión dentro de una lista de acusados que suma un total de dieciséis personas investigadas.

El relato del Ministerio Público describe cómo el "clan" aprovechaba el peso de sus cargos oficiales y despachos institucionales para infundir temor a las inspecciones o prometer la concesión de ayudas públicas. Los empresarios eran obligados a pagar sumas de dinero en efectivo y comisiones bajo la amenaza de ver arruinados sus negocios, en un esquema delictivo que combinaba gestiones en sedes oficiales con celebraciones privadas financiadas por los propios extorsionados. Con este escrito de acusación, la justicia acorrala definitivamente a los líderes de la trama y despeja el camino hacia un juicio que promete sacudir los cimientos de la política regional.