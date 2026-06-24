El Estado envía a Canarias menos de un millón de euros para combatir las adicciones

Migajas presupuestarias para las islas

El intervencionismo estatal vuelve a plasmarse en un reparto de fondos que ignora las necesidades de los ciudadanos del archipiélago. El Consejo de Ministros ha autorizado la distribución de los créditos correspondientes al Plan Nacional sobre Drogas. La asignación destinada a Canarias se sitúa por debajo del millón de euros, una cantidad que evidencia el desinterés de la Administración Central por dotar de recursos financieros los servicios esenciales de las regiones periféricas mientras mantiene estructuras burocráticas centralizadas en Madrid.

El laberinto de las partidas divididas

El Ministerio de Sanidad canaliza el capital a través de un esquema que fragmenta el presupuesto en conceptos rígidos. La Comunidad Autónoma dispondrá de apenas 227.885 euros para tareas de prevención, una dotación que apenas cubre las necesidades de los centros locales. El desglose continúa con 88.766 euros reservados a la rehabilitación de personas con problemas penales y 179.901 euros para los gastos generales derivados de la aplicación de la estrategia autonómica, un diseño administrativo que prima el cumplimiento de directrices estatales frente a la flexibilidad que exige la gestión directa a pie de calle.

El coste de las estructuras teóricas

La planificación central destina 104.277 euros del dinero de los canarios al mantenimiento del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones, un órgano enfocado en la recogida de estadísticas y datos de mortalidad. A esto se añaden 390.264 euros procedentes del fondo de bienes decomisados. El empleo de baremos como la población de hecho o la dispersión para calcular estas transferencias penaliza la condición insular, demostrando que la dependencia del presupuesto de Madrid perpetúa la discriminación financiera de la sociedad canaria, obligada a gestionar problemas de gran calado con los restos del reparto ministerial.