El Ejecutivo regional ha decidido intervenir ante el comportamiento anómalo detectado en el mercado del combustible en las islas. El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha confirmado la puesta en marcha de una campaña de inspección aleatoria dirigida a 78 estaciones de servicio del archipiélago tras constatar graves desequilibrios en la fijación de precios durante las crisis internacionales.

La decisión se fundamenta en un patrón detectado a raíz del reciente conflicto en Oriente Próximo y el cierre del estrecho de Ormuz. Mientras que las gasolineras repercutieron el encarecimiento del crudo de forma casi inmediata en los monolitos, la posterior estabilización del mercado y la bajada de los costes internacionales tardaron entre 10 y 13 días en reflejarse en los surtidores de las islas. El presidente canario ha argumentado que esta diferencia de tiempos, que multiplica por diez la velocidad de reacción para encarecer el producto frente a la de abaratarlo, evidencia la necesidad de fiscalizar el sector para comprobar si se están vulnerando las reglas de la libre competencia.

Vigilancia estricta sobre los regímenes de monopolio insulares

Clavijo ha remarcado en sede parlamentaria que estas actuaciones no pretenden "prejuzgar" la conducta de las empresas distribuidoras ni criminalizar al sector, sino garantizar de forma efectiva la protección de los derechos de los consumidores. El foco de la Consejería se centrará especialmente en las islas no capitalinas, cuyos territorios operan habitualmente bajo regímenes cercanos al monopolio debido a su menor volumen de población y de operadores, lo que deja a los ciudadanos en una situación de mayor vulnerabilidad frente a las subidas arbitrarias.

La ofensiva del Ejecutivo autónomo ha recibido el respaldo explícito de la Agrupación Herreña Independiente. Su diputado Raúl Acosta Armas ha calificado de "vigilante y firme" la postura del Gobierno para disuadir la aplicación de prácticas prohibidas y pactos de precios en un sector estratégico. Desde el Gobierno se insiste en que las inspecciones buscan lanzar un mensaje de tolerancia cero ante cualquier abuso que castigue el bolsillo de los canarios, defendiendo que la supervisión pública es indispensable para asegurar el correcto funcionamiento del mercado.