El Gobierno de Canarias planta cara en Bruselas frente al "impuesto verde" de la UE que amenaza con asfixiar al turismo

El Gobierno de Canarias ha elevado el tono este martes en Bruselas para frenar el impacto de las políticas ambientales de la Unión Europea sobre el archipiélago. Durante su intervención ante la Comisión de Transporte y Turismo del Parlamento Europeo, el viceconsejero de Turismo, José Manuel Sanabria, ha reclamado con firmeza un reconocimiento específico y urgente para la realidad de las regiones ultraperiféricas (RUP). El Ejecutivo regional exige mantener y ampliar las excepciones para las islas dentro del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (ETS), advirtiendo de que el conocido "impuesto verde" al carbono pone en serio peligro la viabilidad económica de la comunidad.

Sanabria ha defendido de forma categórica que el transporte aéreo y marítimo en Canarias no puede ser tratado bajo las normas de un mercado ordinario, sino como una "infraestructura esencial" e insustituible para la supervivencia del territorio. "Sin aviones y sin barcos no hay turistas, no hay residentes, no hay mercancías y no hay islas viables", ha alertado el viceconsejero, dejando claro que aplicar estas restricciones climáticas sin un escudo específico condena a las islas a una clara situación de desventaja competitiva y a una penalización unilateral injusta.

Alerta por competencia desleal frente al norte de África

La ofensiva del Ejecutivo canario en el Parlamento Europeo ha puesto el foco sobre las graves distorsiones que este modelo impositivo está generando, especialmente en el sector marítimo. Sanabria ha advertido de que las rutas dentro de Europa asumen el 100% del coste de las emisiones frente al 50% que la normativa aplica a las conexiones con terceros países. Esta brecha fiscal está provocando una preocupante fuga y desvío de tráfico portuario hacia instalaciones del norte de África, destruyendo empleo europeo y restando competitividad al archipiélago sin conseguir una reducción real de las emisiones globales.

Para contrarrestar esta amenaza sobre un motor económico que sustenta el 38% del PIB y el 40% del empleo de las islas, el Gobierno canario ha exigido que Bruselas autorice ayudas públicas orientadas a incentivar la apertura de nuevas conexiones aéreas y que se respeten los fueros que amparan a las RUP. La delegación regional ha concluido su intervención exigiendo que las futuras directrices europeas entiendan que la igualdad entre territorios no consiste en aplicar las mismas recetas a realidades totalmente distintas, blindando así el derecho del archipiélago a una transición justa que no asfixie a sus ciudadanos ni a su principal sector productivo.