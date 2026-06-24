El PSOE de Patricia Hernández da por comenzada la precampaña electoral. Juego Sucio y Manipulación.

INTERVENCION EN LA COMISION DE CONTROL, PATRICIA HERNANDEZ

A la izquierda le encantan las escenografías y la última pataleta del PSOE de Santa Cruz de Tenerife no es la excepción. Patricia Hernández y su séquito han decidido que ha comenzado la precampaña electoral y, en simultáneo, han aparecido rotulados y señalados con la foto del alcalde de la capital, con un mensaje del todo sesgado y manipulador, algunos coches abandonados. Se trata de una campaña orquestada de manual, bien financiada y difundida a bombo y platillo a través de las redes sociales. El objetivo es burdo y pasa por sembrar la falsa idea de que el Ayuntamiento está de brazos cruzados. La realidad, sin embargo, es mucho más tozuda y deja a la dirigente socialista en absoluta evidencia.



Nadie en su sano juicio defiende que las calles de la capital se conviertan en un desguace al aire libre. El objetivo innegociable del consistorio es retirar esos vehículos y devolverle el espacio público a los vecinos. Pero gestionar no es pegar carteles ni subir tuits indignados porque gobernar implica ceñirse a la legalidad de forma escrupulosa.



La trampa legal que el PSOE oculta

Lo que Patricia Hernández omite con premeditación en su propaganda es que la ley prohíbe llevarse un vehículo al depósito por el simple hecho de que tenga las ruedas desinfladas o parezca abandonado. La normativa actual establece un procedimiento estrictamente garantista para salvaguardar los derechos de los propietarios. Exige la apertura de un expediente junto a la notificación formal y el cumplimiento íntegro de los plazos legales. Saltarse esto a la torera no es ser ágil sino jugarse el dinero público y bordear la prevaricación.

Si a la señora Hernández le parece que la burocracia es exasperante, convendría preguntarle por qué no movió un solo dedo para cambiarla durante su etapa al frente de la alcaldía. Tuvo la oportunidad y tuvo el Boletín Oficial a su alcance, pero no resolvió ni este ni ningún otro problema estructural de la ciudad. Su herencia fue la inacción. Ahora, desde la cómoda butaca de la oposición, se dedica a exigir atajos e ilegalidades.



Hechos frente a postureo

COCHE ABANDONADO EN SANTA CRUZ DE TENERIFE

Mientras el PSOE se entretiene con su safari fotográfico, el trabajo real se está haciendo. Lejos del ruido mediático, la Policía Local y el servicio municipal de grúas están intensificando las actuaciones. Se están revisando expedientes atascados y pisando el acelerador en todos los procedimientos que la ley permite. El Ayuntamiento está peinando el municipio barrio a barrio, evaluando cada chatarra de forma individualizada para retirarla con total seguridad jurídica. Un error procedimental supone pagar indemnizaciones con el dinero de todos los chicharreros y el consistorio no va a dilapidar el erario público para calmar el afán de protagonismo de la oposición.

La verdadera herramienta para acabar con esta lacra es la colaboración ciudadana. Los avisos vecinales serios y formales son los que realmente ayudan a localizar los vehículos y agilizar los trámites de abandono. Es una tarea compartida entre la Administración y los ciudadanos y no un triste plató de televisión.

Se retirarán todos los vehículos que la ley permita retirar y que a nadie le quepa la menor duda. El problema no es ni ha sido nunca la falta de voluntad sino la espesa telaraña de trámites burocráticos. Los vecinos de Santa Cruz esperan soluciones reales y no campañas políticas prefabricadas sobre un problema que todos reconocemos y que el PSOE fue incapaz de solucionar cuando tuvo la batuta.