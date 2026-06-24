El Sauzal presenta sus fiestas de San Pedro 2026 con más de tres semanas de actividades

El municipio de El Sauzal se prepara para celebrar sus Fiestas en Honor a San Pedro Apóstol 2026, una de las citas más emblemáticas del norte de Tenerife, que se desarrollará hasta el 5 de julio con un amplio programa que combina actividades culturales, deportivas, gastronómicas, religiosas y musicales.

PRESENTACIÓN FIESTAS SAN PEDRO

Organizadas por el Ayuntamiento de El Sauzal, las fiestas volverán a convertir al municipio en un punto de encuentro destacado durante el inicio del verano, con propuestas pensadas para todos los públicos y orientadas tanto a vecinos como a visitantes, manteniendo vivas las tradiciones locales y promoviendo la participación ciudadana.

Gastronomía, cultura y actividades para toda la familia

Entre los actos más destacados de esta edición figura la XII Ruta de la Tapa "Concurso Senderista Gastronómico", que se desarrollará durante todo el periodo festivo, así como la I Feria de Productos Tenerife Rural. El programa incluye también actividades infantiles, exposiciones, encuentros deportivos y múltiples propuestas de ocio familiar.

Galas, música y grandes actuaciones

Las galas de elección de las representantes festivas volverán a ocupar un papel central. El 26 de junio se celebrará la Gala de Elección de la Reina Adulta, con siete aspirantes y la actuación especial del cantante David DeMaría. El 28 de junio tendrá lugar la Gala de Elección de la Reina y el Míster Infantil, mientras que la Gala Romera está prevista para el 30 de junio.

La programación musical contará con eventos destacados como la Movida Sauzalera, con la actuación de Revólver (27 de junio), el concierto de José Vélez el día de San Pedro (29 de junio) y la Noche Latina (3 de julio), con la participación de Edwin Rivera y sus hijos Gaby Gabriel Rivera y Andrea Rivera.

Tradición y actos religiosos

Los actos religiosos seguirán siendo el eje central de las celebraciones en honor a San Pedro Apóstol y a Nuestra Señora de los Ángeles, con eucaristías solemnes, procesiones y ofrendas acompañadas por la Agrupación Musical San Pedro, reforzando el carácter devocional de las fiestas.

Día principal y cierre festivo

El tramo final estará marcado por la Fiesta Canaria y el Festival Folclórico (4 de julio) y el Día Principal de las Fiestas (5 de julio), que incluirá muestras de productos locales, exhibiciones ganaderas, lucha canaria, actuaciones musicales, la tradicional Bajada del Arco y la Cucaña, culminando con la procesión nocturna de San Pedro y un espectáculo de fuegos artificiales.

Con esta programación, El Sauzal reafirma su compromiso con la conservación de las tradiciones, la promoción de la cultura popular canaria y la dinamización social y económica del municipio.