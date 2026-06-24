El Servicio de Urgencias Canario atiende un parto de madrugada en Los Realejos

El equipo sanitario de una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC), organismo dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha intervenido recientemente en un parto extrahospitalario que tuvo lugar en una vivienda del municipio tinerfeño de Los Realejos.

La sala operativa de emergencias recibió de madrugada una alerta telefónica en la que se informaba de que una mujer había dado a luz en su propio domicilio. Ante esta situación, los protocolos de actuación rápida se pusieron en marcha de manera inmediata para garantizar la salud de los implicados.

Durante la llamada, el coordinador sanitario del SUC mantuvo una conversación con el padre del bebé, que fue quien actuó como alertante. A través de este contacto, el profesional realizó una valoración telefónica inicial tanto de la madre como del recién nacido, ofreciendo indicaciones precisas sobre cómo actuar en los primeros momentos posteriores al nacimiento, según recoge una nota oficial del 112.

De esta forma, el facultativo pudo confirmar que ambos se encontraban en buen estado de salud. Acto seguido, activó una ambulancia de soporte vital avanzado, que se desplazó rápidamente a la vivienda familiar para llevar a cabo una valoración sobre el terreno y prestarles la asistencia médica necesaria de forma previa a su ingreso clínico.

A su llegada al domicilio familiar, el equipo sanitario —compuesto por un médico, una enfermera y un técnico en emergencias sanitarias— llevó a cabo la correspondiente exploración clínica. Tras comprobar que los dos pacientes permanecían estables, los profesionales procedieron a completar la fase de alumbramiento, lo que culminó con la expulsión de la placenta sin que se registraran incidencias de ningún tipo.

A continuación, y siempre bajo la estrecha supervisión de la dotación sanitaria desplazada al lugar, se permitió que el padre participara de manera activa en el proceso. Así, fue el progenitor quien se encargó de realizar el corte del cordón umbilical una vez que el parto había finalizado por completo.

Una vez concluida la asistencia presencial en el hogar y tras corroborar el adecuado estado de la madre y su hijo, el personal de la ambulancia preparó el traslado. Este desplazamiento se ejecutó siguiendo los estrictos protocolos específicos que el Servicio de Urgencias Canario tiene establecidos para garantizar la máxima seguridad en el tratamiento de este tipo de pacientes.

De forma paralela a estas actuaciones in situ, desde la sala de coordinación de emergencias se estableció contacto directo con el servicio de Obstetricia, Matronas y Ginecología del hospital de referencia de la isla. Esta comunicación previa resulta fundamental para asegurar la continuidad asistencial una vez que los pacientes ingresan en el recinto médico.

Finalmente, tanto la madre como su bebé fueron trasladados en óptimas condiciones de seguridad hasta el centro hospitalario asignado, donde ambos continuaron recibiendo la pertinente atención especializada por parte del personal de planta, culminando con éxito esta intervención de urgencia en la isla canaria.