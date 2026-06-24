El TSJC confirma la caducidad del plan ambiental del Circuito del Motor de Tenerife

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha asestado un nuevo revés judicial al proyecto del Centro Insular del Motor. A través de una reciente sentencia, el tribunal ha confirmado la caducidad de la Declaración de Impacto Ambiental vinculada a las defensas contra avenidas del recinto. Este fallo desestima el recurso de apelación que había interpuesto el Cabildo de Tenerife, dejando la iniciativa sin amparo legal.

Tras conocerse la resolución, fechada el pasado 10 de junio, la Asociación de Amigos de la Naturaleza de Tenerife (ATAN) ha anunciado que solicitará la paralización cautelar del proyecto. La organización exige a las autoridades insulares la detención "inmediata e incondicional" de cualquier actuación en los terrenos afectados y reclama que se restaure el área para devolverla a su estado original.

Según los denunciantes, ya suman tres sentencias de primera instancia y dos del tribunal autonómico que evidencian la falta de cobertura legal y ambiental de las infraestructuras. Los ecologistas denuncian que seguir adelante con los trabajos supondría una vulneración del Estado de Derecho, ya que el documento ambiental, aprobado en el año 2011, establecía "con claridad" un plazo máximo de cinco años para el comienzo de la ejecución antes de perder su vigencia.

Contradicción política

Desde la corporación insular se intentó justificar el arranque de los trabajos presentando un acta de replanteo de agosto de 2016. Sin embargo, la Justicia ha desestimado este argumento basándose en los propios informes técnicos de la administración. Un documento interno de noviembre de 2022 reconocía que el grado de ejecución del trazado era del "0,0%". Además, en julio de 2017, el Servicio Técnico de Innovación propuso resolver el contrato por el "evidente estado de abandono" de la obra.

La organización ha criticado a la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, a la que acusan de incurrir en una "obscena contradicción". Señalan que la dirigente apela a la conservación de la naturaleza cuando resulta conveniente desde un punto de vista político, pero "defiende con uñas y dientes" un macroproyecto que acumula cinco pronunciamientos en contra.

Finalmente, la asociación advierte sobre los próximos pasos legales de la administración autonómica. Aunque la institución todavía tiene la posibilidad de presentar un recurso de casación, ATAN avisa de que dicha medida implicaría destinar dinero del contribuyente a un litigio que choca frontalmente con la legalidad, una decisión que, a su juicio, "tendrá que explicar" a los ciudadanos.