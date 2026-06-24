Exigen retirar el monumento a Franco en Tenerife tras el rechazo a declararlo BIC

La presidenta de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife, Mercedes Pérez Schwartz, ha reclamado a las distintas administraciones que procedan a aplicar la legislación en materia de memoria democrática. Esta exigencia se produce después de que la Comisión de Patrimonio Cultural de Canarias emitiera un informe desfavorable sobre la posibilidad de declarar el monumento a Francisco Franco, ubicado en la capital tinerfeña, como Bien de Interés Cultural (BIC).

Desde la entidad consideran que la resolución del Gobierno de Canarias de no otorgar este grado de protección patrimonial es un avance significativo. A su juicio, esta decisión impide que se utilice la vía judicial para blindar la obra y, en consecuencia, evitar el cumplimiento de las normativas estatales y autonómicas vigentes destinadas a la eliminación de símbolos franquistas de los espacios públicos.

Protección cuestionada

Pérez Schwartz ha recordado la existencia de un catálogo elaborado en el año 2021 por especialistas de la Universidad de La Laguna. Dicho documento, que se encuentra a disposición pública, concluye que el citado conjunto escultórico supone un claro reconocimiento al golpe de Estado y a la posterior dictadura, así como una exaltación de la figura del dictador en su papel durante la contienda.

Por todo ello, la presidenta de la asociación subraya que la escultura vulnera explícitamente la Ley de Memoria Histórica aprobada a nivel nacional. En este sentido, exige la retirada inmediata tanto de la obra como de las placas conmemorativas asociadas a ella, alegando que su mantenimiento contraviene diversos artículos de la normativa en vigor relativos a la exaltación de la sublevación militar y la represión.

Durante la tramitación del expediente, el colectivo presentó diversas alegaciones para evitar que la pieza del escultor Juan de Ávalos lograse la máxima protección patrimonial. Argumentaron que la obra carece de los valores de excepcionalidad y singularidad exigidos para ser declarada BIC, ya que el autor recurrió a modelos estéticos y propagandísticos previamente utilizados en enclaves como el Valle de los Caídos o el Alcázar de Toledo.

Batalla memorial

Asimismo, la documentación histórica del año de su inauguración, en 1966, presentaba la obra de forma explícita como un homenaje a Francisco Franco con motivo de su partida desde el archipiélago para liderar el levantamiento. Según la asociación, no cabe interpretar el monumento como una creación "neutra ni descontextualizada", sino como un elemento concebido para glorificar al régimen.

Para finalizar, la entidad ha lamentado la aparente "incoherencia" que se vive en el presente, donde fundaciones o colectivos favorables a la preservación de este tipo de piezas disponen de una importante capacidad económica para litigar en los tribunales. Mientras tanto, denuncian, las asociaciones que exigen la retirada de estos vestigios dependen casi exclusivamente del trabajo voluntario y de unos recursos institucionales muy limitados para llevar a cabo sus reivindicaciones.