Las Canteras amanece tras San Juan con 9.775 kilos de residuos y una playa recuperada en apenas cuatro horas

La fiesta terminó de madrugada, pero el trabajo empezó cuando la ciudad aún dormía. En Las Canteras, el contraste fue inmediato: donde apenas unas horas antes se concentraban más de 50.000 personas celebrando la Noche de San Juan, entraban en acción los equipos de limpieza para recuperar uno de los espacios más emblemáticos de Las Palmas de Gran Canaria.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria activó a las 01:30 horas un dispositivo especial que se prolongó hasta las 05:30 horas y que permitió retirar 9.775 kilos de residuos de la playa de Las Canteras y su entorno.

El balance deja una imagen conocida tras grandes celebraciones: toneladas de residuos acumulados en la arena y un operativo contrarreloj para devolver la normalidad a la zona en tiempo récord. En total, 775 kilos correspondieron a recogida selectiva: 150 kilos de vidrio, 500 de envases ligeros, 100 de papel y cartón y 25 de materia orgánica. El resto, más de nueve toneladas, fue fracción resto.

OPERATIVO DE LIMPIEZA NOCHE DE SAN JUAN

A esa realidad se enfrentó un dispositivo formado por 76 trabajadores y trabajadoras y 23 vehículos de limpieza viaria y recogida de residuos. Durante cuatro horas, el operativo trabajó de forma ininterrumpida sobre la arena, el paseo y los viales adyacentes, desde La Puntilla hasta el Auditorio Alfredo Kraus.

En paralelo, se emplearon 260.000 litros de agua reutilizada y 60 litros de desinfectantes para acelerar la recuperación del espacio. Aunque la cifra total de residuos fue inferior a la del año anterior en 1.350 kilos, el consumo de agua reutilizada aumentó en 10.000 litros.

Para intentar contener el impacto de la celebración, el Ayuntamiento había instalado diez islas ecológicas a lo largo del paseo y reforzado la zona con 46 contenedores adicionales. Una medida que permitió mejorar la recogida selectiva, aunque insuficiente para evitar la imagen habitual del día después de una gran concentración.

El dispositivo no se limitó a Las Canteras. El servicio ordinario de limpieza también actuó en otros puntos del litoral como El Confital, Las Alcaravaneras, la Puntilla de San Cristóbal y La Laja, que fueron recuperando su estado habitual a lo largo de la mañana.

Una noche multitudinaria sin incidentes relevantes

En el plano de la seguridad, la jornada se desarrolló sin incidentes pese a la enorme afluencia. Más de 50.000 personas se concentraron en Las Canteras y su entorno en una de las noches más concurridas del año, que transcurrió con normalidad.

El operativo estuvo integrado por Policía Local, Bomberos, Protección Civil, Cruz Roja y la Unidad Técnica de Seguridad y Emergencias, en coordinación con la Policía Nacional, con especial atención a la Plaza de la Música y Los Muellitos, donde se celebraron los conciertos y el espectáculo pirotécnico.

El concejal de Seguridad, Convivencia y Cultura, Josué Íñiguez, destacó que la celebración se desarrolló "con normalidad desde primera hora de la tarde" y conforme a la planificación prevista.

También se reforzó la vigilancia preventiva durante toda la noche, con patrullas a pie y motorizadas en distintos puntos del paseo y zonas de mayor concentración de personas. Gracias a ese dispositivo, no se registraron incidentes relacionados con hogueras, uno de los principales riesgos de esta celebración.

El esfuerzo invisible tras la fiesta

Ya con la ciudad en marcha, el dispositivo de limpieza terminó de devolver la normalidad a la playa. El concejal de Limpieza, Héctor Alemán, subrayó la profesionalidad del operativo y la colaboración ciudadana como elementos clave para recuperar el espacio en pocas horas.

Desde el área de Ciudad de Mar y Turismo, Pedro Quevedo destacó la capacidad de respuesta organizativa de la ciudad ante una de sus noches más intensas del año, así como la implicación ciudadana en el desarrollo de la jornada.

La imagen final es la habitual: una playa que amanece limpia tras una noche masiva. Pero detrás de esa normalidad hay un operativo de decenas de personas que, en apenas cuatro horas, convierte el escenario de la fiesta en un espacio de nuevo listo para la ciudad.