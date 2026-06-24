Llega a la isla de El Hierro un cayuco con 119 inmigrantes de origen subsahariano

La incesante crisis migratoria que padece el archipiélago canario ha registrado un nuevo episodio durante la tarde de este martes. Un cayuco con un total de 119 personas a bordo, todas ellas de origen subsahariano, logró alcanzar el puerto de La Restinga, situado en el municipio de El Pinar, en la isla de El Hierro. Según los datos facilitados por los equipos de emergencia, la inmensa mayoría de los ocupantes eran varones, contabilizándose concretamente 112 hombres frente a tan solo siete mujeres.

La alerta se activó cuando la precaria embarcación fue avistada en alta mar pasadas las 17:00 horas. De manera inmediata, el centro de coordinación de emergencias movilizó a la embarcación de rescate Salvamar Navia, perteneciente a la sociedad estatal de Salvamento Marítimo. Esta unidad se encargó de interceptar la patera y escoltarla hasta el muelle canario, garantizando que la travesía final se realizara en condiciones de seguridad para todos los ocupantes antes de que la caída de la noche complicara las labores de atraque.

Una vez en tierra firme, los indocumentados fueron recibidos por el habitual dispositivo de asistencia sanitaria a pie de puerto, conformado por efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y voluntarios de la Cruz Roja. Los profesionales procedieron a realizar el triaje médico protocolario para comprobar el estado de salud de los recién llegados tras varios días de navegación ininterrumpida por el océano Atlántico, no trascendiendo traslados de extrema gravedad a centros hospitalarios en los primeros momentos del desembarco.

Este nuevo suceso pone de manifiesto la enorme presión que sigue soportando El Hierro, el territorio más occidental de la comunidad autónoma. Pese a su reducida extensión y su limitada población, esta isla se ha consolidado como el epicentro de la ruta atlántica, asumiendo una carga asistencial completamente desproporcionada. Las autoridades locales y autonómicas han reclamado en reiteradas ocasiones al Gobierno central una mayor dotación de recursos materiales y humanos, así como una política de Estado eficaz para hacer frente a esta emergencia institucional y migratoria continua.

La incesante llegada de cayucos a las costas de Canarias refleja el lucrativo negocio de las mafias que trafican con seres humanos desde el continente africano hacia Europa. La conocida como ruta canaria es, según denuncian diversos organismos y expertos en la materia, una de las más peligrosas y mortíferas del mundo. Ante la magnitud inabarcable del desafío, diversas formaciones políticas y agrupaciones de la sociedad civil instan al Ejecutivo de la nación a reforzar el control fronterizo e intensificar los retornos de aquellos extranjeros que acceden a territorio nacional de forma irregular, exigiendo el estricto cumplimiento de la legislación vigente en materia de extranjería y seguridad del Estado.