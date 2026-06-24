Más de 337.000 espectadores respaldan la apuesta informativa de Canal 4 Tenerife

Canal 4 Tenerife continúa consolidando su presencia en el panorama audiovisual insular. Según los últimos datos de audiencia auditados por Infortécnica-Audimedia, la cadena alcanzó un 5,5% de cuota de pantalla en TDT en Tenerife durante el último mes, con más de 337.000 espectadores acumulados y una notoriedad que llega al 70% de la población de la isla.

Las cifras reflejan el peso que mantiene la televisión local en un contexto mediático cada vez más fragmentado, donde las plataformas digitales y los grandes operadores nacionales compiten por la atención de los espectadores. En este escenario, Canal 4 Tenerife ha reforzado una estrategia basada en la información de proximidad, la producción propia y la cobertura de los acontecimientos que marcan la vida social, cultural y deportiva de la isla.

La programación de la cadena incluye espacios centrados en la actualidad local, la información municipal y el seguimiento de eventos de interés para los ciudadanos. Entre ellos destacan programas como Actualidad Local Canarias, Tenerife es Noticia, Viajeros de los Océanos o Fútbol 4, además de formatos de análisis y debate como El Grillo y No Corras que es Peor.

Durante los últimos meses, Canal 4 Tenerife ha realizado coberturas especiales de numerosos acontecimientos relevantes en distintos municipios de la isla, incluyendo galas de elección de reinas y romeras en diferentes fiestas patronales, romerías y actos tradicionales en localidades como La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, La Orotava, Los Realejos o Arona, además de celebraciones vinculadas al Corpus Christi, fiestas del Carmen y San Benito, así como retransmisiones deportivas de competiciones regionales y encuentros de especial seguimiento. A ello se suman eventos de gran repercusión social y cultural celebrados en distintos puntos de Tenerife, consolidando su presencia informativa en el conjunto del territorio insular.

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Uno de los aspectos más destacados de los datos publicados es la capacidad de la cadena para alcanzar cuotas de pantalla superiores al 7% en determinadas franjas horarias, una cifra significativa para un medio de ámbito local y que evidencia el seguimiento que mantiene entre la audiencia tinerfeña.

La expansión de su señal a través de plataformas como Digi TV, Orange TV y Tivify ha permitido además ampliar su alcance más allá del territorio insular, facilitando que los contenidos producidos en Tenerife puedan ser seguidos desde cualquier punto del país.

Por otro lado, la colaboración con las televisiones integradas en Atelcan contribuye a fortalecer el intercambio de contenidos entre las distintas islas, favoreciendo una visión regional construida desde la realidad local de cada territorio.

Tras tres décadas de trayectoria, Canal 4 Tenerife mantiene una línea editorial basada en la cercanía y la presencia directa en los municipios, una fórmula que continúa encontrando respaldo entre una parte importante de la audiencia canaria.

Los últimos datos conocidos confirman así la relevancia que siguen teniendo los medios de comunicación de proximidad como herramienta de información, cohesión social y difusión de la actualidad que se genera diariamente en cada rincón del Archipiélago.