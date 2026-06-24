Más de treinta fuegos descontrolados en Tenerife durante la celebración de San Juan

La celebración de la tradicional festividad ha dejado un balance de intensa actividad para los servicios de emergencia en la isla. Los efectivos de bomberos de Tenerife tuvieron que desplegarse durante la tarde y la noche de este martes para hacer frente a más de una treintena de fuegos, originados principalmente por la quema de rastrojos o basuras. La mayor parte de estos incidentes se produjeron como consecuencia de hogueras que se descontrolaron o que, en un claro acto de imprudencia, no contaban con la debida supervisión durante una de las noches más propensas a este tipo de sucesos.

Según han informado los propios efectivos, las principales intervenciones para sofocar las llamas se concentraron en las zonas metropolitanas de la isla, así como en los municipios de Candelaria, Los Realejos y Guía de Isora, áreas donde la acumulación de incidentes requirió una respuesta rápida para evitar que el fuego afectara a viviendas o parajes naturales cercanos.

Al margen de las celebraciones, los bomberos también tuvieron que hacer frente a otro tipo de emergencias. En concreto, los efectivos del parque de Güímar fueron movilizados a las 10:20 horas, tras recibir un aviso de la Central de Coordinación de Bomberos a través del teléfono de emergencias 112. El motivo fue el incendio de un vehículo en la salida de Las Eras, en el término municipal de Fasnia, un fuego que lograron extinguir con celeridad gracias a la colaboración con la Policía Local. Horas antes, a las 05:15 de la madrugada, otro vehículo ardió en la calle Miguel Zerolo Fuentes, lo que obligó a intervenir a los bomberos del parque de Santa Cruz.

La acumulación de trabajo para los servicios de extinción ya había comenzado en la jornada previa. El pasado lunes, los profesionales del parque de Icod de los Vinos fueron requeridos cerca de la medianoche, en torno a las 23:20 horas, para apagar otra hoguera descontrolada en Los Silos, situada a la altura del camino El Polvillo, confirmando que los riesgos asociados al uso del fuego no se limitan únicamente a la noche principal de las fiestas.

Por último, la labor de estos profesionales no se redujo exclusivamente a la extinción de incendios. Esa misma tarde, sobre las 16:00 horas, los bomberos de Icod de los Vinos prestaron asistencia al Servicio de Urgencias Canario en una delicada intervención médica. Tuvieron que proceder a la evacuación de su domicilio de una persona que presentaba una posible fractura de cadera. Dada la complejidad del entorno, el equipo de rescate se vio obligado a utilizar un sistema de cuerdas anclado a una camilla nido, lo que permitió realizar el descenso del herido desde la azotea del edificio con las máximas garantías de seguridad.