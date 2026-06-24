Santa Cruz de Tenerife licita 61 nuevas guaguas por casi 30 millones de euros

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha dado un nuevo paso en su plan de modernización del transporte público con la aprobación en Junta de Gobierno del expediente de licitación para la adquisición de 61 nuevas guaguas destinadas al servicio urbano. La inversión asciende a 29,66 millones de euros y supone una de las mayores operaciones de renovación de flota impulsadas por el consistorio en los últimos años.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, destacó que se trata de una actuación "sin precedentes" en este ámbito, alineada con la estrategia municipal de movilidad sostenible. Según explicó, el objetivo es sustituir vehículos antiguos e incorporar unidades más eficientes, reduciendo el impacto ambiental y mejorando la calidad del servicio.

La concejala de Movilidad y Accesibilidad Universal, Evelyn Alonso, subrayó que esta inversión se enmarca en una política continuada de refuerzo del transporte público urbano. En este sentido, señaló que la renovación de la flota se complementa con mejoras en rutas, frecuencias y puntualidad, con el fin de ofrecer un servicio "más eficiente, accesible y adaptado a las necesidades de la ciudadanía".

El contrato, estructurado en ocho lotes, contempla la incorporación de 40 guaguas híbridas, 17 eléctricas y 4 diésel. Dentro de los vehículos híbridos se incluyen modelos urbanos de piso bajo de 12 metros, así como unidades suburbanas de diferentes longitudes, entre ellas vehículos de 11 y 12 metros y guaguas articuladas de 18 metros.

En el apartado eléctrico se prevé la adquisición de 17 guaguas de piso bajo, con modelos de 12 metros y otros más compactos de 9,5 metros, destinados a rutas urbanas. Además, el expediente incorpora una guagua interurbana estándar de 11 metros y tres microbuses diésel.

La licitación se tramitará mediante procedimiento abierto, en el que se valorarán criterios de solvencia técnica, económica y financiera. Con esta operación, el Ayuntamiento busca avanzar hacia un modelo de transporte más sostenible y eficiente en el municipio.