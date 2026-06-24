Un plan de choque del PP busca salvar a los autónomos de Candelaria atrapados en el papeleo municipal

El laberinto administrativo al que se enfrentan diariamente los vecinos y el tejido empresarial de Candelaria llegará al próximo Pleno municipal. El Partido Popular ha registrado una moción con la que busca forzar al grupo de gobierno a implantar un Plan Municipal de Simplificación Administrativa, una medida motivada por las crecientes quejas de autónomos y pymes ante la excesiva lentitud en la concesión de licencias y tramitación de expedientes en el Ayuntamiento.

El portavoz del Grupo Popular, Jacobo López, fundamenta la iniciativa en la necesidad de transformar una relación con la administración local que los propios usuarios describen como "un obstáculo" debido a la duplicidad de funciones y a la complejidad de las cargas burocráticas actuales. Según explica el concejal, la propuesta persigue realizar una auditoría global de los procedimientos municipales en vigor, con el fin de suprimir pasos redundantes y digitalizar de manera efectiva las gestiones más demandadas por la ciudadanía.

Reforma local con proyección autonómica

Desde las filas populares aclaran que esta simplificación normativa "no supone una rebaja en los controles ni en las garantías legales", sino una modernización técnica que incluye adaptar los formularios municipales a criterios de accesibilidad cognitiva y lectura fácil. La moción plantea, asimismo, que la parálisis burocrática no solo desincentiva la inversión exterior, sino que castiga directamente a los emprendedores locales que no pueden asumir los costes de esperas prolongadas para abrir sus negocios.

Este movimiento en Candelaria coincide con la estrategia que el Partido Popular de Tenerife desarrolla a nivel insular. La formación trabaja actualmente en una proposición de ley de idéntica naturaleza que prevé registrar en el Parlamento de Canarias en los próximos meses, con el objetivo de unificar y aligerar el peso burocrático en todas las administraciones del archipiélago. Con este paso, la oposición municipal eleva la presión sobre el consistorio para obligarle a adoptar una gestión enfocada en resolver las trabas burocráticas estructurales del municipio.