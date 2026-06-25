Canarias activa la ayuda para Venezuela tras los terremotos y busca a residentes desaparecidos

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, anunció este jueves la puesta en marcha de un equipo de trabajo específico para coordinar la respuesta del Archipiélago ante la grave emergencia provocada por los dos recientes terremotos registrados en Venezuela.

La actuación se canalizará a través de la Viceconsejería de Acción Exterior y de las 22 entidades canarias presentes en Venezuela, con el objetivo de prestar ayuda sanitaria, distribuir alimentos y facilitar alojamiento a las personas afectadas que lo necesiten.

Durante una comparecencia posterior a las reuniones mantenidas por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, con cabildos, ayuntamientos y representantes de los grupos parlamentarios, Cabello explicó que toda la respuesta humanitaria se está coordinando con el Ministerio de Asuntos Exteriores. Clavijo ya ha contactado con el secretario de Estado, Diego Martínez, y también se cuenta con la colaboración de la Fundación España Salud para canalizar la asistencia médica.

El portavoz señaló que la situación sigue evolucionando y que todavía es pronto para conocer el alcance real de la tragedia. Por ello, el Gobierno de Canarias se ha puesto a disposición del Ejecutivo central para colaborar en cualquier necesidad que pueda surgir una vez se disponga de una evaluación más precisa sobre el terreno.

Mientras tanto, el Gobierno de España tiene previsto enviar un vuelo a Caracas con efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), mientras que la Unión Europea ya ha activado su mecanismo de Protección Civil.

La emergencia tiene una especial repercusión para Canarias debido a los estrechos lazos que unen a ambas comunidades. Según detalló Cabello, actualmente residen en Venezuela unos 55.000 canarios, mientras que cerca de 90.000 venezolanos viven en el Archipiélago.

En este contexto, reconoció que sigue siendo complicado obtener información fiable sobre posibles víctimas o desaparecidos, especialmente en Caracas y La Guaira, las zonas que habrían sufrido los mayores daños tras los seísmos.

Ante esta situación, Alfonso Cabello pidió "prudencia y paciencia" y avanzó que este viernes se celebrará un Consejo de Gobierno extraordinario para analizar la evolución de la emergencia y coordinar la respuesta de todas las consejerías implicadas.

Aunque por el momento no existe confirmación oficial de víctimas de origen canario, el portavoz admitió la preocupación existente por la falta de contacto con algunas personas vinculadas a las entidades en Venezuela.

"Tenemos personas de las entidades canarias con las que todavía no hemos podido contactar y eso nos preocupa", señaló.

Desde Venezuela, los representantes de estas asociaciones han trasladado a las instituciones la inquietud que se vive sobre el terreno, marcada por las continuas réplicas y la falta de suministro eléctrico. Amplias zonas permanecen sin servicio y con importantes problemas en las comunicaciones telefónicas y de internet.

Cabello destacó además el papel que están desempeñando los centros canarios en Venezuela, que se han convertido en una de las principales redes de apoyo para los afectados. Muchos de ellos ya han ofrecido sus instalaciones para acoger a damnificados y colaborar en las tareas de asistencia.

No obstante, insistió en la necesidad de actuar con cautela y coordinación para no entorpecer el trabajo de los equipos de emergencia y poder responder de forma eficaz a las necesidades reales de la población afectada.